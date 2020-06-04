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بعد فيديو المعلومات المغلوطة.. "الصحة" توضح: تأكيد الإصابات في مختبرات معتمدة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن عينات كورونا في مختبرات تابعة لوزارة الصحة أو بموجب اعتمادات، ونتيجة العينة تظهر في خلال يومين إلى 4 أيام.


وقال: ‏لا يمكن للمريض أن يبقى 14 يوماً في مستشفى بدون تأكيد حالة إصابته بفيروس كورونا من عدمه.

وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من نشر هذه المعلومات المغلوطة.


وكان أحد الأشخاص قد نشر فيديو يحوي معلومات مغلوطة عن تسجيل حالات إيجابية غير صحيحة في بعض مستشفيات القطاع الخاص.

عبدالله البرقاوي الطائف قاسم الخبراني الرياض فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد فيديو المعلومات المغلوطة.. "الصحة" توضح: تأكيد الإصابات في مختبرات معتمدة
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن عينات كورونا في مختبرات تابعة لوزارة الصحة أو بموجب اعتمادات، ونتيجة العينة تظهر في خلال يومين إلى 4 أيام.


وقال: ‏لا يمكن للمريض أن يبقى 14 يوماً في مستشفى بدون تأكيد حالة إصابته بفيروس كورونا من عدمه.

وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من نشر هذه المعلومات المغلوطة.


وكان أحد الأشخاص قد نشر فيديو يحوي معلومات مغلوطة عن تسجيل حالات إيجابية غير صحيحة في بعض مستشفيات القطاع الخاص.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
04:14 PM
اخر تعديل
04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
08:18 PM

بعد فيديو المعلومات المغلوطة.. "الصحة" توضح: تأكيد الإصابات في مختبرات معتمدة

A A A
مجموعة من المحررين - الرياض
9
58,319

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن عينات كورونا في مختبرات تابعة لوزارة الصحة أو بموجب اعتمادات، ونتيجة العينة تظهر في خلال يومين إلى 4 أيام.


وقال: ‏لا يمكن للمريض أن يبقى 14 يوماً في مستشفى بدون تأكيد حالة إصابته بفيروس كورونا من عدمه.

وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من نشر هذه المعلومات المغلوطة.


وكان أحد الأشخاص قد نشر فيديو يحوي معلومات مغلوطة عن تسجيل حالات إيجابية غير صحيحة في بعض مستشفيات القطاع الخاص.

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