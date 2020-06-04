بعد فيديو المعلومات المغلوطة.. "الصحة" توضح: تأكيد الإصابات في مختبرات معتمدة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن عينات كورونا في مختبرات تابعة لوزارة الصحة أو بموجب اعتمادات، ونتيجة العينة تظهر في خلال يومين إلى 4 أيام.



وقال: ‏لا يمكن للمريض أن يبقى 14 يوماً في مستشفى بدون تأكيد حالة إصابته بفيروس كورونا من عدمه.



وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من نشر هذه المعلومات المغلوطة.



وكان أحد الأشخاص قد نشر فيديو يحوي معلومات مغلوطة عن تسجيل حالات إيجابية غير صحيحة في بعض مستشفيات القطاع الخاص.