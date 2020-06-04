بعد فيديو المعلومات المغلوطة.. "الصحة" توضح: تأكيد الإصابات في مختبرات معتمدة
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن عينات كورونا في مختبرات تابعة لوزارة الصحة أو بموجب اعتمادات، ونتيجة العينة تظهر في خلال يومين إلى 4 أيام.
وقال: لا يمكن للمريض أن يبقى 14 يوماً في مستشفى بدون تأكيد حالة إصابته بفيروس كورونا من عدمه.
وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من نشر هذه المعلومات المغلوطة.
عبدالله البرقاوي
الطائف
قاسم الخبراني
الرياض
فيروس كورونا الجديد
وكان أحد الأشخاص قد نشر فيديو يحوي معلومات مغلوطة عن تسجيل حالات إيجابية غير صحيحة في بعض مستشفيات القطاع الخاص.
بعد فيديو المعلومات المغلوطة.. "الصحة" توضح: تأكيد الإصابات في مختبرات معتمدة
عبدالله البرقاوي
قاسم الخبراني
سبق
2020-06-04
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن عينات كورونا في مختبرات تابعة لوزارة الصحة أو بموجب اعتمادات، ونتيجة العينة تظهر في خلال يومين إلى 4 أيام.
وقال: لا يمكن للمريض أن يبقى 14 يوماً في مستشفى بدون تأكيد حالة إصابته بفيروس كورونا من عدمه.
وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من نشر هذه المعلومات المغلوطة.
وكان أحد الأشخاص قد نشر فيديو يحوي معلومات مغلوطة عن تسجيل حالات إيجابية غير صحيحة في بعض مستشفيات القطاع الخاص.
04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
04:14 PM
اخر تعديل
04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
08:18 PM
بعد فيديو المعلومات المغلوطة.. "الصحة" توضح: تأكيد الإصابات في مختبرات معتمدة
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن عينات كورونا في مختبرات تابعة لوزارة الصحة أو بموجب اعتمادات، ونتيجة العينة تظهر في خلال يومين إلى 4 أيام.
وقال: لا يمكن للمريض أن يبقى 14 يوماً في مستشفى بدون تأكيد حالة إصابته بفيروس كورونا من عدمه.
وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من نشر هذه المعلومات المغلوطة.
وكان أحد الأشخاص قد نشر فيديو يحوي معلومات مغلوطة عن تسجيل حالات إيجابية غير صحيحة في بعض مستشفيات القطاع الخاص.