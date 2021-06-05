وجّه ثلاثي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، علي الحسن وعبدالإله المالكي وياسر الشهراني، رسائل ترحيب للجماهير الحاضرة لمواجهة الأخضر أمام اليمن في ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" بالرياض مساء اليوم السبت، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023. ووزّع مجلس جمهور المنتخب السعودي بطاقات تحمل باركودًا على الجماهير الحاضرة في الملعب، يظهر عند مسحها عبر كاميرا الهاتف فيديو ترحيبي من ثلاثي الأخضر. وقال الحسن في بداية الفيديو: "أجمل خبر سمعته خلال الفترة الماضية هو عودة الجماهير إلى المدرجات". مضيفًا بأن أجمل جمهور يمكن أن يدعم اللاعب هو جمهور الوطن. فيما قال المالكي: "جمهور الأخضر لم يخذل اللاعبين أبدًا. نحن بحاجة إليهم في الملعب. وبإذن الله نحتفل بالانتصار بعد المباراة". واختتم ياسر الشهراني الرسالة التي تعتبر أولى مبادرات مجلس جمهور المنتخب السعودي الذي تأسس في الأيام الماضية بقوله: "جمهورنا الغالي.. شكرًا لدعمكم".

ثلاثي المنتخب السعودي يرحّب بالجماهير المؤازرة للأخضر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-05 وجّه ثلاثي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، علي الحسن وعبدالإله المالكي وياسر الشهراني، رسائل ترحيب للجماهير الحاضرة لمواجهة الأخضر أمام اليمن في ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" بالرياض مساء اليوم السبت، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023.



ووزّع مجلس جمهور المنتخب السعودي بطاقات تحمل باركودًا على الجماهير الحاضرة في الملعب، يظهر عند مسحها عبر كاميرا الهاتف فيديو ترحيبي من ثلاثي الأخضر.



وقال الحسن في بداية الفيديو: "أجمل خبر سمعته خلال الفترة الماضية هو عودة الجماهير إلى المدرجات". مضيفًا بأن أجمل جمهور يمكن أن يدعم اللاعب هو جمهور الوطن.



فيما قال المالكي: "جمهور الأخضر لم يخذل اللاعبين أبدًا. نحن بحاجة إليهم في الملعب. وبإذن الله نحتفل بالانتصار بعد المباراة".



واختتم ياسر الشهراني الرسالة التي تعتبر أولى مبادرات مجلس جمهور المنتخب السعودي الذي تأسس في الأيام الماضية بقوله: "جمهورنا الغالي.. شكرًا لدعمكم".

05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442 10:18 PM

ثلاثي المنتخب السعودي يرحّب بالجماهير المؤازرة للأخضر قبل إطلاق صافرة البداية أمام اليمن





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وجّه ثلاثي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، علي الحسن وعبدالإله المالكي وياسر الشهراني، رسائل ترحيب للجماهير الحاضرة لمواجهة الأخضر أمام اليمن في ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" بالرياض مساء اليوم السبت، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023.



ووزّع مجلس جمهور المنتخب السعودي بطاقات تحمل باركودًا على الجماهير الحاضرة في الملعب، يظهر عند مسحها عبر كاميرا الهاتف فيديو ترحيبي من ثلاثي الأخضر.



وقال الحسن في بداية الفيديو: "أجمل خبر سمعته خلال الفترة الماضية هو عودة الجماهير إلى المدرجات". مضيفًا بأن أجمل جمهور يمكن أن يدعم اللاعب هو جمهور الوطن.



فيما قال المالكي: "جمهور الأخضر لم يخذل اللاعبين أبدًا. نحن بحاجة إليهم في الملعب. وبإذن الله نحتفل بالانتصار بعد المباراة".



واختتم ياسر الشهراني الرسالة التي تعتبر أولى مبادرات مجلس جمهور المنتخب السعودي الذي تأسس في الأيام الماضية بقوله: "جمهورنا الغالي.. شكرًا لدعمكم".