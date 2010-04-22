دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في بريتوريا بجمهورية جنوب أفريقيا، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لتفطير الصائمين لمسلمي جنوب أفريقيا، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا. ‌‎جرت مراسم تدشين البرنامج في مقر الملحقية الدينية في بريتوريا، بحضور القائم بأعمال السفارة بالإنابة علي بن حمود الشهري، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية العميد الركن خالد بن حمدان الغامدي، ورئيس جمعية الحج والعمرة في جنوب أفريقيا شاهين إسوب، ومدير وكالة الشؤون الإنسانية لمسلمي أفريقيا حسن شونار، وعدد من الدعاة والمسؤولين، والملحق الديني بسفارة المملكة العربية السعودية في جنوب أفريقيا المهندس محمد بن عبد السلام عاشور. ‌‎وأوضح الملحق الديني بسفارة المملكة في جنوب أفريقيا أن البرنامج هو جزء من البرامج التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بإقامتها في شهر رمضان المبارك في عدد من الدول؛ ومنها جمهورية جنوب أفريقيا؛ حيث بلغ عدد السلال الغذائية أكثر من 3100 سلة غذائية يستفيد منها نحو 250 ألف مسلم. وقال المهندس محمد عاشور: إن ذلك يأتي في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة المسلمين، لاسيما ما يتصل بهذا الشهر الفضيل تحت إشراف مباشر من قبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبد اللطيف آل الشيخ، وسفير خادم الحرمين الشريفين بجنوب أفريقيا سلطان بن عبد الله اللويحان العنقري. وعبر المسلمون في جنوب أفريقيا عن بالغ شكرهم للمملكة العربية السعودية والقيادة الرشيدة والمسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية وسفارة المملكة بجنوب أفريقيا، على تنفيذ هذا البرنامج والاهتمام بشؤون المسلمين وخدمتهم في جميع أنحاء العالم، سائلين الله المولى -عز وجل- أن يكتب الأجر والثواب للقيادة الرشيدة وشعبها.

"الإسلامية" تدشن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين بجنوب أفريقيا عبدالله العنزي سبق 2021-04-22 دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في بريتوريا بجمهورية جنوب أفريقيا، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لتفطير الصائمين لمسلمي جنوب أفريقيا، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.



‌‎جرت مراسم تدشين البرنامج في مقر الملحقية الدينية في بريتوريا، بحضور القائم بأعمال السفارة بالإنابة علي بن حمود الشهري، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية العميد الركن خالد بن حمدان الغامدي، ورئيس جمعية الحج والعمرة في جنوب أفريقيا شاهين إسوب، ومدير وكالة الشؤون الإنسانية لمسلمي أفريقيا حسن شونار، وعدد من الدعاة والمسؤولين، والملحق الديني بسفارة المملكة العربية السعودية في جنوب أفريقيا المهندس محمد بن عبد السلام عاشور.



‌‎وأوضح الملحق الديني بسفارة المملكة في جنوب أفريقيا أن البرنامج هو جزء من البرامج التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بإقامتها في شهر رمضان المبارك في عدد من الدول؛ ومنها جمهورية جنوب أفريقيا؛ حيث بلغ عدد السلال الغذائية أكثر من 3100 سلة غذائية يستفيد منها نحو 250 ألف مسلم.



وقال المهندس محمد عاشور: إن ذلك يأتي في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة المسلمين، لاسيما ما يتصل بهذا الشهر الفضيل تحت إشراف مباشر من قبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبد اللطيف آل الشيخ، وسفير خادم الحرمين الشريفين بجنوب أفريقيا سلطان بن عبد الله اللويحان العنقري.



وعبر المسلمون في جنوب أفريقيا عن بالغ شكرهم للمملكة العربية السعودية والقيادة الرشيدة والمسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية وسفارة المملكة بجنوب أفريقيا، على تنفيذ هذا البرنامج والاهتمام بشؤون المسلمين وخدمتهم في جميع أنحاء العالم، سائلين الله المولى -عز وجل- أن يكتب الأجر والثواب للقيادة الرشيدة وشعبها.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442 08:31 PM

"الإسلامية" تدشن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين بجنوب أفريقيا لتوزيع أكثر من 3100 سلة غذائية لنحو ٢٥٠ ألف مسلم خلال رمضان





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دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في بريتوريا بجمهورية جنوب أفريقيا، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لتفطير الصائمين لمسلمي جنوب أفريقيا، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.



‌‎جرت مراسم تدشين البرنامج في مقر الملحقية الدينية في بريتوريا، بحضور القائم بأعمال السفارة بالإنابة علي بن حمود الشهري، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية العميد الركن خالد بن حمدان الغامدي، ورئيس جمعية الحج والعمرة في جنوب أفريقيا شاهين إسوب، ومدير وكالة الشؤون الإنسانية لمسلمي أفريقيا حسن شونار، وعدد من الدعاة والمسؤولين، والملحق الديني بسفارة المملكة العربية السعودية في جنوب أفريقيا المهندس محمد بن عبد السلام عاشور.



‌‎وأوضح الملحق الديني بسفارة المملكة في جنوب أفريقيا أن البرنامج هو جزء من البرامج التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بإقامتها في شهر رمضان المبارك في عدد من الدول؛ ومنها جمهورية جنوب أفريقيا؛ حيث بلغ عدد السلال الغذائية أكثر من 3100 سلة غذائية يستفيد منها نحو 250 ألف مسلم.



وقال المهندس محمد عاشور: إن ذلك يأتي في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة المسلمين، لاسيما ما يتصل بهذا الشهر الفضيل تحت إشراف مباشر من قبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبد اللطيف آل الشيخ، وسفير خادم الحرمين الشريفين بجنوب أفريقيا سلطان بن عبد الله اللويحان العنقري.



وعبر المسلمون في جنوب أفريقيا عن بالغ شكرهم للمملكة العربية السعودية والقيادة الرشيدة والمسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية وسفارة المملكة بجنوب أفريقيا، على تنفيذ هذا البرنامج والاهتمام بشؤون المسلمين وخدمتهم في جميع أنحاء العالم، سائلين الله المولى -عز وجل- أن يكتب الأجر والثواب للقيادة الرشيدة وشعبها.