لاعبو الأخضر يستعدون لمواجهة العراق .. و"بلغاري" يمنع "عبدالغني" من المنتخب
التحق لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في المواجهة الودية غداً الأربعاء أمام منتخب العراق.
حيث انضم جميع اللاعبين لمعسكر الأخضر في جدة باستثناء حسين عبدالغني مدافع فريق فيرييا البلغاري بعد أن رفض ناديه انضمامه؛ لارتباطه بمباريات مع الفريق.
من جانب آخر تغادر بعثة الأخضر إلى مدينة البصرة صباح غد لخوض المباراة الودية.
لاعبو الأخضر يستعدون لمواجهة العراق .. و"بلغاري" يمنع "عبدالغني" من المنتخب
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-02-27
التحق لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في المواجهة الودية غداً الأربعاء أمام منتخب العراق.
حيث انضم جميع اللاعبين لمعسكر الأخضر في جدة باستثناء حسين عبدالغني مدافع فريق فيرييا البلغاري بعد أن رفض ناديه انضمامه؛ لارتباطه بمباريات مع الفريق.
من جانب آخر تغادر بعثة الأخضر إلى مدينة البصرة صباح غد لخوض المباراة الودية.
27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
07:48 PM
لاعبو الأخضر يستعدون لمواجهة العراق .. و"بلغاري" يمنع "عبدالغني" من المنتخب
التحق لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في المواجهة الودية غداً الأربعاء أمام منتخب العراق.
حيث انضم جميع اللاعبين لمعسكر الأخضر في جدة باستثناء حسين عبدالغني مدافع فريق فيرييا البلغاري بعد أن رفض ناديه انضمامه؛ لارتباطه بمباريات مع الفريق.
من جانب آخر تغادر بعثة الأخضر إلى مدينة البصرة صباح غد لخوض المباراة الودية.