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دوري الأمير "محمد بن سلمان": هدف قاتل يمنح "الفيحاء" التعادل أمام "التعاون"

انتهت المباراة التي جمعت التعاون بالفيحاء، بتعادل مثير بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.

كان التعاون هو البادئ بالتسجيل عن طريق هيلدون راموس في الدقيقة 18 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل محترف الفيحاء، التشيلي كارلوس فيلانويفا في الدقيقة 30.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع في شوط المباراة الأول؛ نجح اللاعب طلال عبسي، نجم التعاون، في تسجيل هدف فريقه الثاني، قبل أن ينجح اللاعب عثمان يحيى في تسجيل التعادل للفيحاء في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد التعاون عند النقطة 26؛ فيما ارتفع رصيد الفيحاء هو الآخر للنقطة 18؛ لكنه يستمر في الأماكن الخطرة من جدول المسابقة.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التعاوان الفيحاء

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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دوري الأمير "محمد بن سلمان": هدف قاتل يمنح "الفيحاء" التعادل أمام "التعاون"
سبق

انتهت المباراة التي جمعت التعاون بالفيحاء، بتعادل مثير بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.

كان التعاون هو البادئ بالتسجيل عن طريق هيلدون راموس في الدقيقة 18 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل محترف الفيحاء، التشيلي كارلوس فيلانويفا في الدقيقة 30.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع في شوط المباراة الأول؛ نجح اللاعب طلال عبسي، نجم التعاون، في تسجيل هدف فريقه الثاني، قبل أن ينجح اللاعب عثمان يحيى في تسجيل التعادل للفيحاء في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد التعاون عند النقطة 26؛ فيما ارتفع رصيد الفيحاء هو الآخر للنقطة 18؛ لكنه يستمر في الأماكن الخطرة من جدول المسابقة.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
06:12 PM

دوري الأمير "محمد بن سلمان": هدف قاتل يمنح "الفيحاء" التعادل أمام "التعاون"

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محمد السيّد - الرياض
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انتهت المباراة التي جمعت التعاون بالفيحاء، بتعادل مثير بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.

كان التعاون هو البادئ بالتسجيل عن طريق هيلدون راموس في الدقيقة 18 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل محترف الفيحاء، التشيلي كارلوس فيلانويفا في الدقيقة 30.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع في شوط المباراة الأول؛ نجح اللاعب طلال عبسي، نجم التعاون، في تسجيل هدف فريقه الثاني، قبل أن ينجح اللاعب عثمان يحيى في تسجيل التعادل للفيحاء في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد التعاون عند النقطة 26؛ فيما ارتفع رصيد الفيحاء هو الآخر للنقطة 18؛ لكنه يستمر في الأماكن الخطرة من جدول المسابقة.

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