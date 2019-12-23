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الحصيني يكشف خريطة الـ 36 ساعة الماطرة .. بدايتها اليوم

قال: غداً يخف البرد تدريجياً على الشمالية والوسطى والشرقية

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالة مطرية تشهدها بعض مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة.

وقال الحصيني؛ عبر حسابه في "تويتر": توقع أمطار -إن شاء الله- خلال الـ "36" ساعة المقبلة من اليوم الإثنين إلى الثلاثاء متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على مكة المكرّمة وجدة والطائف والقنفذة والباحة وعسير وجازان.

وأضاف: غداً الثلاثاء يخف البرد تدريجياً على الشمالية والوسطى والشرقية والمدينة مع بقاء البرودة ليلاً وصباحاً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

حالة الطقس أمطار الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني يكشف خريطة الـ 36 ساعة الماطرة .. بدايتها اليوم
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالة مطرية تشهدها بعض مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة.

وقال الحصيني؛ عبر حسابه في "تويتر": توقع أمطار -إن شاء الله- خلال الـ "36" ساعة المقبلة من اليوم الإثنين إلى الثلاثاء متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على مكة المكرّمة وجدة والطائف والقنفذة والباحة وعسير وجازان.

وأضاف: غداً الثلاثاء يخف البرد تدريجياً على الشمالية والوسطى والشرقية والمدينة مع بقاء البرودة ليلاً وصباحاً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
08:32 AM

الحصيني يكشف خريطة الـ 36 ساعة الماطرة .. بدايتها اليوم

قال: غداً يخف البرد تدريجياً على الشمالية والوسطى والشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالة مطرية تشهدها بعض مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة.

وقال الحصيني؛ عبر حسابه في "تويتر": توقع أمطار -إن شاء الله- خلال الـ "36" ساعة المقبلة من اليوم الإثنين إلى الثلاثاء متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على مكة المكرّمة وجدة والطائف والقنفذة والباحة وعسير وجازان.

وأضاف: غداً الثلاثاء يخف البرد تدريجياً على الشمالية والوسطى والشرقية والمدينة مع بقاء البرودة ليلاً وصباحاً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

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