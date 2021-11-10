ترقية الرويلي إلى رتبة "رائد" بالقوات الجوية المليكة السعودية

صدر الأمر السامي الكريم القاضي بترقية النقيب عبد المجيد بن خلوي الرويلي، إلى رتبة "رائد" بالقوات الجوية الملكية السعودية بمنطقة تبوك.

من جهته عبر الرائد الرويلي, عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية، سائلاً الله العلي القدير أن تكون هذه الترقية حافزاً له على تقديم المزيد من العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن .

"سبق "تبارك للرائد عبد المجيد الرويلي ،متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة دينه وملكه ووطنه.