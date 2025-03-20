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الجيش الإيطالي ينتشر لفرض العزل في المناطق الموبوءة بـ"كورونا"

القيود تشمل إغلاق جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية وحظر التجمعات

أعلن رئيس منطقة لومبارديا الإيطالية، اليوم، أن حكومة بلاده وافقت على نشر الجيش في منطقته لفرض العزل في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أتيليو فونتانا، خلال مؤتمر صحفي، أنه تمت الموافقة على طلب الاستعانة بالجيش، وسيجري نشر 114 جنديًّا في أنحاء لومبارديا، قائلًا: "لا يزال هذا العدد قليلًا جدًّا لكنها خطوة إيجابية".


وطلبت "لومبارديا" من الحكومة، تشديد القيود المطبقة بالفعل، التي تشمل إغلاق جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية وحظر التجمعات العامة.

إيطاليا الجيش الإيطالي العزل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش الإيطالي ينتشر لفرض العزل في المناطق الموبوءة بـ"كورونا"
سبق

أعلن رئيس منطقة لومبارديا الإيطالية، اليوم، أن حكومة بلاده وافقت على نشر الجيش في منطقته لفرض العزل في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أتيليو فونتانا، خلال مؤتمر صحفي، أنه تمت الموافقة على طلب الاستعانة بالجيش، وسيجري نشر 114 جنديًّا في أنحاء لومبارديا، قائلًا: "لا يزال هذا العدد قليلًا جدًّا لكنها خطوة إيجابية".


وطلبت "لومبارديا" من الحكومة، تشديد القيود المطبقة بالفعل، التي تشمل إغلاق جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية وحظر التجمعات العامة.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
07:29 PM
اخر تعديل
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
07:46 PM

الجيش الإيطالي ينتشر لفرض العزل في المناطق الموبوءة بـ"كورونا"

القيود تشمل إغلاق جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية وحظر التجمعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - روما
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أعلن رئيس منطقة لومبارديا الإيطالية، اليوم، أن حكومة بلاده وافقت على نشر الجيش في منطقته لفرض العزل في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أتيليو فونتانا، خلال مؤتمر صحفي، أنه تمت الموافقة على طلب الاستعانة بالجيش، وسيجري نشر 114 جنديًّا في أنحاء لومبارديا، قائلًا: "لا يزال هذا العدد قليلًا جدًّا لكنها خطوة إيجابية".


وطلبت "لومبارديا" من الحكومة، تشديد القيود المطبقة بالفعل، التي تشمل إغلاق جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية وحظر التجمعات العامة.

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