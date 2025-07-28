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تقديراً للظروف.. "مركز المعلومات" يتيح تكرار الحج لرفقة المحارم والوكالة

لتمكينهم من أداء الفريضة برفقة أسرهم تسهيلاً عليهم جميعاً

طوّر مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة، وبالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة، خدمة تقنية إلكترونية العام الحالي، تتمثل في خدمة الحصول على تصريح الحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في الاستثناء لتكرار الحج خلال فترة الخمس سنوات من تاريخ الحج السابق.

وجاءت الخدمة عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بوزارة الحج والعمرة؛ تقديرا ًلظروف من سبق له الحج، سواءً المواطن أو المقيم، كمحرم أو عن متوفى؛ لتمكينهم من أداء فريضة الحج برفقة أسرهم تسهيلاً عليهم جميعاً، وتيسيراً لأدائهم فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

وسيستقبل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل جميع طلبات استثناء الحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في تكرار أداء فريضة الحج برفقة "الأم، الأخت، الزوجة، الابنة"، كما يستقبل طلبات استثناء حج المواطنين والمقيمين عن المتوفين "الأب عن ابنه أو ابنته، الزوج عن زوجته، الأخ عن أخيه أو أخته، الابن عن والده أو الدته".

وستمكن تلك الخدمة المواطنين والمقيمين الراغبين في تكرار الحج من الحصول على تصريح رسمي لذلك الغرض وفقاً لتنظيم واستيفاء شروط تلك الخدمة الجديدة.

ويتولى مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة، بشكل سنوي وبالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية، تطوير بعض الخدمات التقنية والإلكترونية في موسم حج كل عام بعد مراجعة دقيقة للخدمات المقدمة للحجاج في السنوات الماضية وتطويرها بما يساهم بشكل كبير في تطويع التقنية الحديثة لخدمة الحاج والمعتمر، وتسهيل رحلة الحج للمواطن والمقيم، إضافة إلى مساهمة مركز المعلومات الوطني الفاعلة في مبادرة طريق مكة لحجاج "باكستان، بنغلاديش، تونس، ماليزيا، إندونيسيا"، وذلك بتوفير تقنيات متعددة لمنافذ هذه الدول المتقدمة بما يسهل إجراءات دخول حجاج المبادرة من مطارات بلدانهم براحة واطمئنان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقديراً للظروف.. "مركز المعلومات" يتيح تكرار الحج لرفقة المحارم والوكالة
سبق

طوّر مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة، وبالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة، خدمة تقنية إلكترونية العام الحالي، تتمثل في خدمة الحصول على تصريح الحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في الاستثناء لتكرار الحج خلال فترة الخمس سنوات من تاريخ الحج السابق.

وجاءت الخدمة عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بوزارة الحج والعمرة؛ تقديرا ًلظروف من سبق له الحج، سواءً المواطن أو المقيم، كمحرم أو عن متوفى؛ لتمكينهم من أداء فريضة الحج برفقة أسرهم تسهيلاً عليهم جميعاً، وتيسيراً لأدائهم فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

وسيستقبل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل جميع طلبات استثناء الحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في تكرار أداء فريضة الحج برفقة "الأم، الأخت، الزوجة، الابنة"، كما يستقبل طلبات استثناء حج المواطنين والمقيمين عن المتوفين "الأب عن ابنه أو ابنته، الزوج عن زوجته، الأخ عن أخيه أو أخته، الابن عن والده أو الدته".

وستمكن تلك الخدمة المواطنين والمقيمين الراغبين في تكرار الحج من الحصول على تصريح رسمي لذلك الغرض وفقاً لتنظيم واستيفاء شروط تلك الخدمة الجديدة.

ويتولى مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة، بشكل سنوي وبالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية، تطوير بعض الخدمات التقنية والإلكترونية في موسم حج كل عام بعد مراجعة دقيقة للخدمات المقدمة للحجاج في السنوات الماضية وتطويرها بما يساهم بشكل كبير في تطويع التقنية الحديثة لخدمة الحاج والمعتمر، وتسهيل رحلة الحج للمواطن والمقيم، إضافة إلى مساهمة مركز المعلومات الوطني الفاعلة في مبادرة طريق مكة لحجاج "باكستان، بنغلاديش، تونس، ماليزيا، إندونيسيا"، وذلك بتوفير تقنيات متعددة لمنافذ هذه الدول المتقدمة بما يسهل إجراءات دخول حجاج المبادرة من مطارات بلدانهم براحة واطمئنان.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
08:28 PM

تقديراً للظروف.. "مركز المعلومات" يتيح تكرار الحج لرفقة المحارم والوكالة

لتمكينهم من أداء الفريضة برفقة أسرهم تسهيلاً عليهم جميعاً

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خالد السليمي - حائل
0
5,659

طوّر مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة، وبالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة، خدمة تقنية إلكترونية العام الحالي، تتمثل في خدمة الحصول على تصريح الحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في الاستثناء لتكرار الحج خلال فترة الخمس سنوات من تاريخ الحج السابق.

وجاءت الخدمة عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بوزارة الحج والعمرة؛ تقديرا ًلظروف من سبق له الحج، سواءً المواطن أو المقيم، كمحرم أو عن متوفى؛ لتمكينهم من أداء فريضة الحج برفقة أسرهم تسهيلاً عليهم جميعاً، وتيسيراً لأدائهم فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

وسيستقبل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل جميع طلبات استثناء الحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في تكرار أداء فريضة الحج برفقة "الأم، الأخت، الزوجة، الابنة"، كما يستقبل طلبات استثناء حج المواطنين والمقيمين عن المتوفين "الأب عن ابنه أو ابنته، الزوج عن زوجته، الأخ عن أخيه أو أخته، الابن عن والده أو الدته".

وستمكن تلك الخدمة المواطنين والمقيمين الراغبين في تكرار الحج من الحصول على تصريح رسمي لذلك الغرض وفقاً لتنظيم واستيفاء شروط تلك الخدمة الجديدة.

ويتولى مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة، بشكل سنوي وبالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية، تطوير بعض الخدمات التقنية والإلكترونية في موسم حج كل عام بعد مراجعة دقيقة للخدمات المقدمة للحجاج في السنوات الماضية وتطويرها بما يساهم بشكل كبير في تطويع التقنية الحديثة لخدمة الحاج والمعتمر، وتسهيل رحلة الحج للمواطن والمقيم، إضافة إلى مساهمة مركز المعلومات الوطني الفاعلة في مبادرة طريق مكة لحجاج "باكستان، بنغلاديش، تونس، ماليزيا، إندونيسيا"، وذلك بتوفير تقنيات متعددة لمنافذ هذه الدول المتقدمة بما يسهل إجراءات دخول حجاج المبادرة من مطارات بلدانهم براحة واطمئنان.

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