جدة... الدفاع المدني يسيطر على حريق بورش جنوب المحافظة

"القرني": جارٍ العمل على التبريد والتفتيش ولم تسجل إصابات

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة في السيطرة على حريق ورش بشارع الإسكان جنوب المحافظة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني؛ أن عمليات 911 تلقت بلاغاً في تمام الساعة (15:18) مفاده اندلاع حريق في ورشة بشارع الإسكان.

‏وأضاف العقيد القرني أنه على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة لموقع الحادث، ومع وصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن حريق في ورش نجارة بمساحة إجمالية تقدر بـ 30 في 40م.

وأبان القرني أنه تمت عمليات المباشرة وعزل منطقة الحادث عن باقي المواقع المجاورة، والسيطرة على الحريق في موقعه، مشيراً إلى أن الفرق تعمل الآن على عمليات التبريد والتفتيش، ولم تسجل إصابات