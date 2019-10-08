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"موكلي": تنفيذ شبكات مياه الشرب في بيشة سيرفع التغطية من مشروع الوجيد

قال إن السيول والأمطار هي المصدر الوحيد للمياه بسد الملك فهد

تحدث الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد موكلي، عن خطة استكمال خدمات المياه المتجددة ومشروعاتها المستقبلية، مستعرضًا إنجازات الشركة في المنطقة، منها تشغيل محطة أشياب للمياه المتجددة في العرين بأبها، وأخرى بمركز وادي بن هشبل، إضافة إلى الاستفادة من كامل المياه المتجددة في النماص وتنومة وبلقرن.

جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء الثاني لمتابعة خطة استكمال بعض المشروعات الأساسية بعسير، حيث أشار في مداخلته إلى أن المياه المنقولة في مشروع الخط الناقل ستتم الاستفادة منها في المتنزهات المجاورة للمسار، ولا تشمل المتنزه الوطني ببيشة.

وأضاف أن مياه السيول والأمطار هي المصدر الوحيد للمياه في سد الملك فهد في بيشة، مؤكدًا أن تنفيذ شبكات لمياه الشرب في محافظة بيشة لرفع نسبة التغطية وزيادة كميات المياه الواردة من مشروع الوجيد.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على تأهيل بحيرة سد الملك فهد في بيشة بيئيًا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"موكلي": تنفيذ شبكات مياه الشرب في بيشة سيرفع التغطية من مشروع الوجيد
سبق

تحدث الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد موكلي، عن خطة استكمال خدمات المياه المتجددة ومشروعاتها المستقبلية، مستعرضًا إنجازات الشركة في المنطقة، منها تشغيل محطة أشياب للمياه المتجددة في العرين بأبها، وأخرى بمركز وادي بن هشبل، إضافة إلى الاستفادة من كامل المياه المتجددة في النماص وتنومة وبلقرن.

جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء الثاني لمتابعة خطة استكمال بعض المشروعات الأساسية بعسير، حيث أشار في مداخلته إلى أن المياه المنقولة في مشروع الخط الناقل ستتم الاستفادة منها في المتنزهات المجاورة للمسار، ولا تشمل المتنزه الوطني ببيشة.

وأضاف أن مياه السيول والأمطار هي المصدر الوحيد للمياه في سد الملك فهد في بيشة، مؤكدًا أن تنفيذ شبكات لمياه الشرب في محافظة بيشة لرفع نسبة التغطية وزيادة كميات المياه الواردة من مشروع الوجيد.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على تأهيل بحيرة سد الملك فهد في بيشة بيئيًا.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
10:06 PM

"موكلي": تنفيذ شبكات مياه الشرب في بيشة سيرفع التغطية من مشروع الوجيد

قال إن السيول والأمطار هي المصدر الوحيد للمياه بسد الملك فهد

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رائد القرفي - أبها
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تحدث الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد موكلي، عن خطة استكمال خدمات المياه المتجددة ومشروعاتها المستقبلية، مستعرضًا إنجازات الشركة في المنطقة، منها تشغيل محطة أشياب للمياه المتجددة في العرين بأبها، وأخرى بمركز وادي بن هشبل، إضافة إلى الاستفادة من كامل المياه المتجددة في النماص وتنومة وبلقرن.

جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء الثاني لمتابعة خطة استكمال بعض المشروعات الأساسية بعسير، حيث أشار في مداخلته إلى أن المياه المنقولة في مشروع الخط الناقل ستتم الاستفادة منها في المتنزهات المجاورة للمسار، ولا تشمل المتنزه الوطني ببيشة.

وأضاف أن مياه السيول والأمطار هي المصدر الوحيد للمياه في سد الملك فهد في بيشة، مؤكدًا أن تنفيذ شبكات لمياه الشرب في محافظة بيشة لرفع نسبة التغطية وزيادة كميات المياه الواردة من مشروع الوجيد.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على تأهيل بحيرة سد الملك فهد في بيشة بيئيًا.

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