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"تعليم ينبع" يحصد جائزة الأكثر تفعيلاً بمسابقة "مدرستي تبرمج" على مستوى السعودية

أطلقتها الوزارة لتعزيز المعرفة الرقمية بوصفها أحد المرتكزات لرؤية السعودية 2030

حصدت إدارة التعليم بمحافظة ينبع جائزة مسابقة مدرستي تبرمج (المرحلة الأولى)، فئة "إدارة التعليم الأكثر تفعيلاً" للعام الدراسي 1441-1442هـ، وذلك برعاية من وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الحفل الختامي للمسابقة.

وتفصيلاً، تسلَّم الجائزة من الوزير مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي، بحضور عدد من مسؤولي وزارة التعليم ومديري التعليم؛ لفوزها بجائزة إدارة التعليم الأكثر تفعيلاً لمسابقة "مدرستي تبرمج".

والمسابقة أطلقتها وزارة التعليم بهدف تحقيق أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية السعودية 2030 في تعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية، وتوظيفها في تطوير مهارات الطلبة، وترسيخ مفهوم التحول إلى مجتمع المعرفة الرقمية، إضافة إلى تهيئة الطلبة للمنافسة المحلية والدولية، والدخول في المنظومة العالمية المعرفية لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

وبهذه المناسبة قال "العطوي" إن رعاية وزير التعليم تكريم إدارات التعليم والمدارس والمعلمين والمعلمات الفائزين في مسابقة "مدرستي تبرمج" تؤكد دعم وزارة التعليم، الذي يأتي امتدادًا للدعم السخي والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة - حفظها الله - لتطوير التعليم، وتحسين البيئة التعليمية، ومحاكاة الابتكار والإبداع، وتحسين متطلبات الطلبة لمهارات القرن الـ21، وتعزيز كفاءة التعليم ومخرجاته.

وقدَّم مدير تعليم ينبع شكره لفريق العمل ولقيادات المدارس ومكاتب التعليم نظير جهودهم المبذولة، سائلاً الله المزيد من الإنجازات في المرحلة الثانية للمسابقة؛ للوصول بأبناء وبنات الوطن للمنافسة عالميًّا.

تعليم ينبع وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم ينبع" يحصد جائزة الأكثر تفعيلاً بمسابقة "مدرستي تبرمج" على مستوى السعودية
سبق

حصدت إدارة التعليم بمحافظة ينبع جائزة مسابقة مدرستي تبرمج (المرحلة الأولى)، فئة "إدارة التعليم الأكثر تفعيلاً" للعام الدراسي 1441-1442هـ، وذلك برعاية من وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الحفل الختامي للمسابقة.

وتفصيلاً، تسلَّم الجائزة من الوزير مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي، بحضور عدد من مسؤولي وزارة التعليم ومديري التعليم؛ لفوزها بجائزة إدارة التعليم الأكثر تفعيلاً لمسابقة "مدرستي تبرمج".

والمسابقة أطلقتها وزارة التعليم بهدف تحقيق أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية السعودية 2030 في تعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية، وتوظيفها في تطوير مهارات الطلبة، وترسيخ مفهوم التحول إلى مجتمع المعرفة الرقمية، إضافة إلى تهيئة الطلبة للمنافسة المحلية والدولية، والدخول في المنظومة العالمية المعرفية لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

وبهذه المناسبة قال "العطوي" إن رعاية وزير التعليم تكريم إدارات التعليم والمدارس والمعلمين والمعلمات الفائزين في مسابقة "مدرستي تبرمج" تؤكد دعم وزارة التعليم، الذي يأتي امتدادًا للدعم السخي والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة - حفظها الله - لتطوير التعليم، وتحسين البيئة التعليمية، ومحاكاة الابتكار والإبداع، وتحسين متطلبات الطلبة لمهارات القرن الـ21، وتعزيز كفاءة التعليم ومخرجاته.

وقدَّم مدير تعليم ينبع شكره لفريق العمل ولقيادات المدارس ومكاتب التعليم نظير جهودهم المبذولة، سائلاً الله المزيد من الإنجازات في المرحلة الثانية للمسابقة؛ للوصول بأبناء وبنات الوطن للمنافسة عالميًّا.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
12:30 AM

"تعليم ينبع" يحصد جائزة الأكثر تفعيلاً بمسابقة "مدرستي تبرمج" على مستوى السعودية

أطلقتها الوزارة لتعزيز المعرفة الرقمية بوصفها أحد المرتكزات لرؤية السعودية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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حصدت إدارة التعليم بمحافظة ينبع جائزة مسابقة مدرستي تبرمج (المرحلة الأولى)، فئة "إدارة التعليم الأكثر تفعيلاً" للعام الدراسي 1441-1442هـ، وذلك برعاية من وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الحفل الختامي للمسابقة.

وتفصيلاً، تسلَّم الجائزة من الوزير مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي، بحضور عدد من مسؤولي وزارة التعليم ومديري التعليم؛ لفوزها بجائزة إدارة التعليم الأكثر تفعيلاً لمسابقة "مدرستي تبرمج".

والمسابقة أطلقتها وزارة التعليم بهدف تحقيق أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية السعودية 2030 في تعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية، وتوظيفها في تطوير مهارات الطلبة، وترسيخ مفهوم التحول إلى مجتمع المعرفة الرقمية، إضافة إلى تهيئة الطلبة للمنافسة المحلية والدولية، والدخول في المنظومة العالمية المعرفية لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

وبهذه المناسبة قال "العطوي" إن رعاية وزير التعليم تكريم إدارات التعليم والمدارس والمعلمين والمعلمات الفائزين في مسابقة "مدرستي تبرمج" تؤكد دعم وزارة التعليم، الذي يأتي امتدادًا للدعم السخي والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة - حفظها الله - لتطوير التعليم، وتحسين البيئة التعليمية، ومحاكاة الابتكار والإبداع، وتحسين متطلبات الطلبة لمهارات القرن الـ21، وتعزيز كفاءة التعليم ومخرجاته.

وقدَّم مدير تعليم ينبع شكره لفريق العمل ولقيادات المدارس ومكاتب التعليم نظير جهودهم المبذولة، سائلاً الله المزيد من الإنجازات في المرحلة الثانية للمسابقة؛ للوصول بأبناء وبنات الوطن للمنافسة عالميًّا.

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