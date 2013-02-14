"الجفالي" تطلق تحفتها الرائعة مرسيدس - بنز الفئة C 2022

خلال المهرجان السعودي للتصميم المقام في مدينة الرياض

اختارت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، وكلاء سيارات مرسيدس - بنز في المملكة، المهرجان السعودي للتصميم المقام حالياً في مدينة الرياض؛ ليحتضن تدشين رائعة مرسيدس – بنز الجديدة سيارة الفئة C 2022 الجديدة، وسط حضور المشاركين وزوار المهرجان الذي يعنى بفنون التصميم ويقام تحت تنظيم هيئة فنون العمارة والتصميم السعودية.

ويبرز الموديل الجديد من سيارة مرسيدس - بنز الفئة C 2022 بتصميمها الرائع الذي حافظت من خلاله على الهوية المتميزة لسيارات مرسيدس – بنز مع خطوط عصرية أعطتها رونقاً خاصاً، كما ضمت أبرز التقنيات الحديثة التي ابتكرتها الشركة لزيادة أمان القيادة ومتعتها لكافة الركاب داخلها.

وعلى مستوى السلامة، التي توليها مرسيدس – بنز اهتماماً كبيراً؛ تحضر سيارة الفئة C 2022بسمات السلامة التالية؛ باقة "Driving Assistance"، ونظام PRE-SAFE®️ Plus، والمساعد الفعَّال للتوقف والانطلاقActive Stop-and-Go Assist، ووسادة هوائية مركزية، ونظام DIGITAL LIGHT مزود بخاصية تسليط الضوء.

ومع مستوى مثالي من السلامة مع أنظمة Mercedes-Benz Intelligent Drive؛ لا تقلق إذا علقت في الزحام أو اضطرتك الظروف إلى القيادة في طريق طويل أو غير مألوف فستتولى مرسيدس – بنز الفئة 2022 C الأمر خاصةً في الظروف العصيبة.

ويعتمد هذا على مفهوم القيادة الذكية من Mercedes-Benz الذي يجعل من كل رحلة تجربةً فريدةً ذات مستوى عالٍ من السلامة: القيادة الذكية من مرسيدس– بنز Mercedes-Benz Intelligent Drive؛ لأن الوقت الذي تقضيه خلف عجلة القيادة هو ملكك، وأنت تحتاج إلى وقت للاسترخاء والراحة، فقد حان وقت تجديد طاقتك وقوتك، والأهم من كل ذلك، الوصول إلى وجهتك بسلام واسترخاء.

وفي تصميمها الداخلي؛ تجسّد الفئة C 2022الجديدة تطوّر الرفاهية العصرية، وتضع الابتكارات بصمتها في التصميم الداخلي الرياضي للفئة C، وشاشة لمس رأسية 30.2 سم (11.9 بوصة) تجعل من الكونسول المركزي المركزَ الرقميَ للسيارة من الداخل، وعناصر حليّ عصرية تُضيف إلى طابع التصميم العصري.

ويبرز تصميمها الخارجي بخطوط قصيرة تمتد إلى الأسطح المنحوتة بدقة، والنتيجة تصميم ذو طابع رقيق وبسيط يمزج بين الفخامة والمظهر الرياضي، أبعاد ديناميكية، وقاعدة العجلات الممتدة والمسار العريض تمنح الفئة C 2022 الجديدة قوة دفع أمامية سلسة.

وتمنحك الفئة 2022 C استرخاءً من اللحظة الأولى بخصائص راحة ذكية تخفف من أعباء العمل، والباقة الرائدة ENERGIZING Plus تجعل من سيارة الفئة الجديدة واحة من الاسترخاء في كل لحظة.

وحول سبب اختيار المهرجان السعودي للتصميم لإطلاق سيارة مرسيدس – بنز الفئة C 2022 أثناء إقامة فعالياته؛ قال رئيس قسم التسويق والتطوير بشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات باسم ولي: "في البداية كما يعلم الجميع فإن الشركة هي راعٍ رسمي للمهرجان الذي يضم جناحاً مميزاً لسيارات مرسيدس – بنز ووجدنا أن أفضل مكان لإطلاق هذه التحفة الفنية هو من خلال المهرجان المخصص لفنون العمارة والتصاميم، وحقيقة؛ كنا سعداء بالأصداء الرائعة التي وصلتنا حول سيارة مرسيدس - بنز الفئة C من جانب الحضور".