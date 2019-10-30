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مجلس الشيوخ الفرنسي يناقش حظر الحجاب في "النزهات المدرسية"

وزير التعليم يؤكد: أي قانون يحظر تغطية الرأس سيكون "غير مُجدٍ"

ناقش مجلس الشيوخ الفرنسي، مشروع قانون يفرض على الأمهات المسلمات اللائي يرتدين الحجاب، خلعه خلال "النزهات المدرسية".

وكان مشروع القانون قيد النظر أمس الثلاثاء، وسط ضجة استمرت أسابيع بشأن العلمانية في فرنسا؛ حيث جاء الحجاب في قلب النقاش.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، انتقل الموضوع الشائك إلى العناوين الرئيسية للصحف في منتصف شهر أكتوبر، بعد أن طالب ممثل عن حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في مجلس إقليمي، امرأة مسلمة بخلع الحجاب؛ مما تَسَبّب في ضجة.

وتم تقديم هذا الإجراء من قِبَل التيار اليميني قبل أشهر، فيما أبلغ وزير التعليم جان ميشيل بلانكر أعضاء مجلس الشيوخ بأن أي قانون يحظر تغطية الرأس في نزهات المدارس؛ سيكون "غير مُجد".

وحظر قانونٌ صدَر عام 2005 على الطالبات ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية؛ لكن فرصة تمرير مشروع القانون الجديد ضئيلة في مجلس النواب.

مجلس الشيوخ الفرنسي حظر الحجاب النزهات المدرسية

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مجلس الشيوخ الفرنسي يناقش حظر الحجاب في "النزهات المدرسية"
سبق

ناقش مجلس الشيوخ الفرنسي، مشروع قانون يفرض على الأمهات المسلمات اللائي يرتدين الحجاب، خلعه خلال "النزهات المدرسية".

وكان مشروع القانون قيد النظر أمس الثلاثاء، وسط ضجة استمرت أسابيع بشأن العلمانية في فرنسا؛ حيث جاء الحجاب في قلب النقاش.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، انتقل الموضوع الشائك إلى العناوين الرئيسية للصحف في منتصف شهر أكتوبر، بعد أن طالب ممثل عن حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في مجلس إقليمي، امرأة مسلمة بخلع الحجاب؛ مما تَسَبّب في ضجة.

وتم تقديم هذا الإجراء من قِبَل التيار اليميني قبل أشهر، فيما أبلغ وزير التعليم جان ميشيل بلانكر أعضاء مجلس الشيوخ بأن أي قانون يحظر تغطية الرأس في نزهات المدارس؛ سيكون "غير مُجد".

وحظر قانونٌ صدَر عام 2005 على الطالبات ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية؛ لكن فرصة تمرير مشروع القانون الجديد ضئيلة في مجلس النواب.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
08:25 AM

مجلس الشيوخ الفرنسي يناقش حظر الحجاب في "النزهات المدرسية"

وزير التعليم يؤكد: أي قانون يحظر تغطية الرأس سيكون "غير مُجدٍ"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ناقش مجلس الشيوخ الفرنسي، مشروع قانون يفرض على الأمهات المسلمات اللائي يرتدين الحجاب، خلعه خلال "النزهات المدرسية".

وكان مشروع القانون قيد النظر أمس الثلاثاء، وسط ضجة استمرت أسابيع بشأن العلمانية في فرنسا؛ حيث جاء الحجاب في قلب النقاش.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، انتقل الموضوع الشائك إلى العناوين الرئيسية للصحف في منتصف شهر أكتوبر، بعد أن طالب ممثل عن حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في مجلس إقليمي، امرأة مسلمة بخلع الحجاب؛ مما تَسَبّب في ضجة.

وتم تقديم هذا الإجراء من قِبَل التيار اليميني قبل أشهر، فيما أبلغ وزير التعليم جان ميشيل بلانكر أعضاء مجلس الشيوخ بأن أي قانون يحظر تغطية الرأس في نزهات المدارس؛ سيكون "غير مُجد".

وحظر قانونٌ صدَر عام 2005 على الطالبات ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية؛ لكن فرصة تمرير مشروع القانون الجديد ضئيلة في مجلس النواب.

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