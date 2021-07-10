غزو "النمل الطائر" يهدد بتخريب نهائي أمم أوروبا

بعد رصد الملايين منه فوق لندن خلال موسم التزاوج

سادت مخاوف لدى البريطانيين من أن يهدّد غزو للنمل الطائر نهائي أبطال أمم أوروبا بين إيطاليا وإنجلترا غدًا الأحد في ملعب ويمبلي.

وحذر عالم بريطاني من "غزو" للحشرات سيؤثر على نهائي البطولة؛ حيث تم رصد الملايين من النمل الطائر بواسطة الرادار الخاص بمكتب الأرصاد الجوية فوق لندن والجنوب الشرقي لإنجلترا؛ حيث تعدّ الفترة الواقعة بين يونيو وسبتمبر، موسم التزاوج بالنسبة لهذه الحشرات.

ووفق أستاذ الاتصال العلمي بجامعة غلوستيرشير وزميل الجمعية الملكية لعلم الحشرات، آدم هارت، فإن أسراب الحشرات التي رصدت تمثل مجرد البداية لموسم التزاوج الخاص بالنمل هذا العام.

وتوقّع هارت أن يستمرّ انتشار النمل الطائر كبير الحجم خلال موسم الصيف، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز".

وأضاف: "النمل الطائر لديه أجنحة وأكبر من النمل العادي، علمًا بأن الإناث أكبر حجمًا. تغادر هذه الحشرات أعشاشها في الأيام الدافئة التي تترافق مع رياح خفيفة، عقب سقوط الأمطار مباشرة".

وبيّن أن "النمل الطائر يتزاوج في الهواء، لتتجه الإناث لاحقًا للأرض أو الأشجار، لتبني الأعشاش، في حال نجاتها من الطيور".