النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 381 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 240 خلال الـ24 ساعة الماضية

اكتمال الربط الإلكتروني لطلبات توصيل الكهرباء للمنازل دون صكوك بمكة

الأمانة دعت المواطنين إلى مراجعة المكاتب الهندسية والبلديات الفرعية

أنهت أمانة العاصمة المقدسة كافة إجراءات الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة ومعالجة طلبات

إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا تحمل صكوكًا في مكة المكرمة.

وأكدت الأمانة الانتهاء من استكمال الإجراءات، داعيةً المواطنين إلى مراجعة المكاتب الهندسية والبلديات الفرعية؛ لمنح أصحاب المساكن التي تنطبق عليها الاشتراطات، خدمة إيصال التيار الكهربائي.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة أعلنت اليوم عن بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم التي لا تحمل صكوكاً شرعية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم 1442/8/8هـ عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة بالعاصمة المقدسة.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اكتمال الربط الإلكتروني لطلبات توصيل الكهرباء للمنازل دون صكوك بمكة
سبق

أنهت أمانة العاصمة المقدسة كافة إجراءات الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة ومعالجة طلبات

إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا تحمل صكوكًا في مكة المكرمة.

وأكدت الأمانة الانتهاء من استكمال الإجراءات، داعيةً المواطنين إلى مراجعة المكاتب الهندسية والبلديات الفرعية؛ لمنح أصحاب المساكن التي تنطبق عليها الاشتراطات، خدمة إيصال التيار الكهربائي.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة أعلنت اليوم عن بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم التي لا تحمل صكوكاً شرعية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم 1442/8/8هـ عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة بالعاصمة المقدسة.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
03:43 PM

اكتمال الربط الإلكتروني لطلبات توصيل الكهرباء للمنازل دون صكوك بمكة

الأمانة دعت المواطنين إلى مراجعة المكاتب الهندسية والبلديات الفرعية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
860

أنهت أمانة العاصمة المقدسة كافة إجراءات الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة ومعالجة طلبات

إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا تحمل صكوكًا في مكة المكرمة.

وأكدت الأمانة الانتهاء من استكمال الإجراءات، داعيةً المواطنين إلى مراجعة المكاتب الهندسية والبلديات الفرعية؛ لمنح أصحاب المساكن التي تنطبق عليها الاشتراطات، خدمة إيصال التيار الكهربائي.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة أعلنت اليوم عن بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم التي لا تحمل صكوكاً شرعية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم 1442/8/8هـ عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة بالعاصمة المقدسة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,219
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,346
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,217
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,541

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة