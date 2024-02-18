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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 850 سلة غذائية بمحافظة سقطرى

ضمن المساعدات المتواصلة المقدمة من المملكة للشعب اليمني

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم، 850 سلة غذائية في مناطق ديحمض، ومصاقبهن، ودنوبات، وصعلوتي، وقشر وقيطانه، ونوجهر، وحافه، وكدح، وحاله، وجرددهن، ودبنه، وشاق، وتامر، بمديرية حديبو التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 5100 فرد.

ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية المتواصلة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

مركز الملك سلمان للإغاثة

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 850 سلة غذائية بمحافظة سقطرى
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم، 850 سلة غذائية في مناطق ديحمض، ومصاقبهن، ودنوبات، وصعلوتي، وقشر وقيطانه، ونوجهر، وحافه، وكدح، وحاله، وجرددهن، ودبنه، وشاق، وتامر، بمديرية حديبو التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 5100 فرد.

ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية المتواصلة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
06:03 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 850 سلة غذائية بمحافظة سقطرى

ضمن المساعدات المتواصلة المقدمة من المملكة للشعب اليمني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم، 850 سلة غذائية في مناطق ديحمض، ومصاقبهن، ودنوبات، وصعلوتي، وقشر وقيطانه، ونوجهر، وحافه، وكدح، وحاله، وجرددهن، ودبنه، وشاق، وتامر، بمديرية حديبو التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 5100 فرد.

ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية المتواصلة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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