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"الصحة": تسجيل 386 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 283 خلال الـ24 ساعة الماضية

لجان لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية بالمحلات التجارية والمطاعم‎ بـ"يدمة نجران"

ضمن جهود منع انتشار فيروس كورونا بلبس الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي

نفّذت اللجنة المشكلة من الجهات الأمنية والخدمية بمحافظة يدمة، عدة جولات لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومتابعة تطبيق التباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وشملت الجولة الميدانية الأسواق والحدائق العامة والمحلات التجارية بمختلف أنشطتها والمطاعم؛ بهدف التأكد من الالتزام بتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح أن المكان مراقب بالكاميرات؛ للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين.

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لجان لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية بالمحلات التجارية والمطاعم‎ بـ"يدمة نجران"
سبق

نفّذت اللجنة المشكلة من الجهات الأمنية والخدمية بمحافظة يدمة، عدة جولات لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومتابعة تطبيق التباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وشملت الجولة الميدانية الأسواق والحدائق العامة والمحلات التجارية بمختلف أنشطتها والمطاعم؛ بهدف التأكد من الالتزام بتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح أن المكان مراقب بالكاميرات؛ للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
04:15 PM
اخر تعديل
06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
06:05 PM

لجان لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية بالمحلات التجارية والمطاعم‎ بـ"يدمة نجران"

ضمن جهود منع انتشار فيروس كورونا بلبس الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي

A A A
بندر آل فطيح - نجران
1
1,272

نفّذت اللجنة المشكلة من الجهات الأمنية والخدمية بمحافظة يدمة، عدة جولات لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومتابعة تطبيق التباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وشملت الجولة الميدانية الأسواق والحدائق العامة والمحلات التجارية بمختلف أنشطتها والمطاعم؛ بهدف التأكد من الالتزام بتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح أن المكان مراقب بالكاميرات؛ للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين.

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