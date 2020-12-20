"الصحة": تسجيل 162 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 156 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020، تسجيل 162 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 361010 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 156 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 351878 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 10 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6122 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3010 والحالات الحرجة 416 حالة.
"الصحة": تسجيل 162 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 156 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-12-20
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020، تسجيل 162 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 361010 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 156 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 351878 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 10 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6122 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3010 والحالات الحرجة 416 حالة.
20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
03:37 PM
"الصحة": تسجيل 162 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 156 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020، تسجيل 162 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 361010 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 156 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 351878 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 10 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6122 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3010 والحالات الحرجة 416 حالة.