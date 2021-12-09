النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 45 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 72 خلال الـ24 ساعة الماضية

الجامعة العربية توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد لتعزيز التعاون

في إطار حرص الجانبين على تفعيل دور الشباب العربي

وقَّعت جامعة الدول العربية، أمس، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية؛ بهدف تعزيز العمل المشترك بين الجانبين لإيجاد حلول ومبادرات إبداعية للمشاكل الإنسانية التي تواجه المجتمعات العربية.

وقع المذكرة نيابة عن الجامعة العربية الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، وعن مؤسسة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عبدالرحمن بن سعيد الدوسري.

وأفادت الجامعة العربية في بيان لها عقب توقيع المذكرة بمقر الأمانة العامة للجامعة، بأن هذه المذكرة تأتي في إطار حرص الجانبين على تفعيل دور الشباب العربي من خلال تنسيق العمل والتعاون بين الحكومات العربية والمنظمات العربية والدولية المتخصصة والمجالس الوزارية المتخصصة؛ لتأهيل كوادر عربية قادرة على مجابهة التحديات المعاصرة.

وتأتي المذكرة استمرارًا لتعاون الجامعة العربية مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية المستدامة وجهود الجامعة في هذا الصدد التي توّجت بإصدار وثيقة العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني، وهي الوثيقة التي تم اعتمادها من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بهدف تعزيز قدرات المجتمع المدني ومشاركته الفاعلة مع الحكومات في أهداف التنمية المستدامة 2030.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار التعاون المثمر بين جامعة الدول العربية وبين مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية في المجالات الاجتماعية، خاصة في مجال دعم الشباب، وتثمينًا لجهود المؤسسة في إيجاد حلول ومبادرات إبداعية للمشاكل الإنسانية التي تواجه مجتمعاتنا العربية من خلال صياغة مشاريع تنموية تستهدف فهم طبيعة هذه المشاكل ووضع الحلول المناسبة لها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الجامعة العربية توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد لتعزيز التعاون
سبق

وقَّعت جامعة الدول العربية، أمس، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية؛ بهدف تعزيز العمل المشترك بين الجانبين لإيجاد حلول ومبادرات إبداعية للمشاكل الإنسانية التي تواجه المجتمعات العربية.

وقع المذكرة نيابة عن الجامعة العربية الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، وعن مؤسسة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عبدالرحمن بن سعيد الدوسري.

وأفادت الجامعة العربية في بيان لها عقب توقيع المذكرة بمقر الأمانة العامة للجامعة، بأن هذه المذكرة تأتي في إطار حرص الجانبين على تفعيل دور الشباب العربي من خلال تنسيق العمل والتعاون بين الحكومات العربية والمنظمات العربية والدولية المتخصصة والمجالس الوزارية المتخصصة؛ لتأهيل كوادر عربية قادرة على مجابهة التحديات المعاصرة.

وتأتي المذكرة استمرارًا لتعاون الجامعة العربية مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية المستدامة وجهود الجامعة في هذا الصدد التي توّجت بإصدار وثيقة العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني، وهي الوثيقة التي تم اعتمادها من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بهدف تعزيز قدرات المجتمع المدني ومشاركته الفاعلة مع الحكومات في أهداف التنمية المستدامة 2030.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار التعاون المثمر بين جامعة الدول العربية وبين مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية في المجالات الاجتماعية، خاصة في مجال دعم الشباب، وتثمينًا لجهود المؤسسة في إيجاد حلول ومبادرات إبداعية للمشاكل الإنسانية التي تواجه مجتمعاتنا العربية من خلال صياغة مشاريع تنموية تستهدف فهم طبيعة هذه المشاكل ووضع الحلول المناسبة لها.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
02:49 PM

الجامعة العربية توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد لتعزيز التعاون

في إطار حرص الجانبين على تفعيل دور الشباب العربي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
59

وقَّعت جامعة الدول العربية، أمس، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية؛ بهدف تعزيز العمل المشترك بين الجانبين لإيجاد حلول ومبادرات إبداعية للمشاكل الإنسانية التي تواجه المجتمعات العربية.

وقع المذكرة نيابة عن الجامعة العربية الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، وعن مؤسسة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عبدالرحمن بن سعيد الدوسري.

وأفادت الجامعة العربية في بيان لها عقب توقيع المذكرة بمقر الأمانة العامة للجامعة، بأن هذه المذكرة تأتي في إطار حرص الجانبين على تفعيل دور الشباب العربي من خلال تنسيق العمل والتعاون بين الحكومات العربية والمنظمات العربية والدولية المتخصصة والمجالس الوزارية المتخصصة؛ لتأهيل كوادر عربية قادرة على مجابهة التحديات المعاصرة.

وتأتي المذكرة استمرارًا لتعاون الجامعة العربية مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية المستدامة وجهود الجامعة في هذا الصدد التي توّجت بإصدار وثيقة العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني، وهي الوثيقة التي تم اعتمادها من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بهدف تعزيز قدرات المجتمع المدني ومشاركته الفاعلة مع الحكومات في أهداف التنمية المستدامة 2030.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار التعاون المثمر بين جامعة الدول العربية وبين مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية في المجالات الاجتماعية، خاصة في مجال دعم الشباب، وتثمينًا لجهود المؤسسة في إيجاد حلول ومبادرات إبداعية للمشاكل الإنسانية التي تواجه مجتمعاتنا العربية من خلال صياغة مشاريع تنموية تستهدف فهم طبيعة هذه المشاكل ووضع الحلول المناسبة لها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,381
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,633
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,370
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,374

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة