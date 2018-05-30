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تأكيدات حول نية تويتر اقتباس تقنية من فيسبوك

بدأت في اختبارها بصورة سرية الأسبوعين الماضيين

أشارت تقارير صحفية عالمية، إلى أن مصادر عديدة نقلت تأكيدات حول نية منصة التدوين المصغر الأشهر في العالم "تويتر" اقتباس تقنية جديدة من منافستها "فيسبوك".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن مصادر من داخل تويتر أكدت أنها تعمل بصورة جادة على إضافة تقنية ردود الفعل المختلفة على التغريدات مثل فيسبوك.

ولن يكون هناك بعد الآن علامة "الإعجاب" أو القلب المعتاد، بل ستضيف تويتر ردود فعل أخرى مثل الضحك أو السعادة أو الحزن أو الترقب، إضافة إلى علامة الإعجاب التقليدية.

وبدأت تويتر في اختبار تلك التقنية بصورة سرية خلال الأسبوعين الماضيين، وتسعى لأن تدمجها بصورة رسمية في إصدارَي سطح المكتب والهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة.

وتأمل شركة تويتر أن تزيد تلك التقنية من شعبية منصاتها، خاصة أنها تنوي أن تدمجها على مختلف أنواع التغريدات والخدمات التي تقدمها للجمهور.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تأكيدات حول نية تويتر اقتباس تقنية من فيسبوك
سبق

أشارت تقارير صحفية عالمية، إلى أن مصادر عديدة نقلت تأكيدات حول نية منصة التدوين المصغر الأشهر في العالم "تويتر" اقتباس تقنية جديدة من منافستها "فيسبوك".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن مصادر من داخل تويتر أكدت أنها تعمل بصورة جادة على إضافة تقنية ردود الفعل المختلفة على التغريدات مثل فيسبوك.

ولن يكون هناك بعد الآن علامة "الإعجاب" أو القلب المعتاد، بل ستضيف تويتر ردود فعل أخرى مثل الضحك أو السعادة أو الحزن أو الترقب، إضافة إلى علامة الإعجاب التقليدية.

وبدأت تويتر في اختبار تلك التقنية بصورة سرية خلال الأسبوعين الماضيين، وتسعى لأن تدمجها بصورة رسمية في إصدارَي سطح المكتب والهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة.

وتأمل شركة تويتر أن تزيد تلك التقنية من شعبية منصاتها، خاصة أنها تنوي أن تدمجها على مختلف أنواع التغريدات والخدمات التي تقدمها للجمهور.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
11:05 AM

تأكيدات حول نية تويتر اقتباس تقنية من فيسبوك

بدأت في اختبارها بصورة سرية الأسبوعين الماضيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشارت تقارير صحفية عالمية، إلى أن مصادر عديدة نقلت تأكيدات حول نية منصة التدوين المصغر الأشهر في العالم "تويتر" اقتباس تقنية جديدة من منافستها "فيسبوك".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن مصادر من داخل تويتر أكدت أنها تعمل بصورة جادة على إضافة تقنية ردود الفعل المختلفة على التغريدات مثل فيسبوك.

ولن يكون هناك بعد الآن علامة "الإعجاب" أو القلب المعتاد، بل ستضيف تويتر ردود فعل أخرى مثل الضحك أو السعادة أو الحزن أو الترقب، إضافة إلى علامة الإعجاب التقليدية.

وبدأت تويتر في اختبار تلك التقنية بصورة سرية خلال الأسبوعين الماضيين، وتسعى لأن تدمجها بصورة رسمية في إصدارَي سطح المكتب والهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة.

وتأمل شركة تويتر أن تزيد تلك التقنية من شعبية منصاتها، خاصة أنها تنوي أن تدمجها على مختلف أنواع التغريدات والخدمات التي تقدمها للجمهور.

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