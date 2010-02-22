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مذكرة تفاهم بين "الصناعات العسكرية" والتصنيع الحربي البيلاروسي

لتعزيز تعاون البلدين في تطوير القدرات والبحوث والتقنية بشكل مستمر

على هامش مشاركة المملكة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021، وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة، وهيئة التصنيع الحربي في جمهورية بلاروسيا، اليوم الاثنين في مقر الجناح السعودي المشارك في المعرض مذكرة تفاهم في مجال الصناعات العسكرية، سعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين على صعيد تطوير القدرات المتعلقة بالصناعات العسكرية والبحوث والتطوير والتقنية بشكل مستمر وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها بين البلدين.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجال الصناعات العسكرية والبحوث والتطوير والتقنيات العسكرية، وبناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة بتعزيز واستغلال القدرات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وتحديد مشروعات مشتركة في مجال الصناعات العسكرية، ومناقشة آلية عمل لتطبيق تلك المشروعات.

ووقع مذكرة التعاون كلٌّ من محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ووزير الصناعات الدفاعية في بيلاروسيا ديمتري بانتوس.


وقال محافظ الهيئة: هذا التعاون يأتي امتداداً لما تحظى به العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية بلاروسيا الصديقة، وما تتسم به من تعاون وتنسيق متواصل في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعظيم الاستفادة مما يتمتع به البلدان من خبرات وقدرات بشرية وإمكانات اقتصادية"، لافتاً إلى أن اتفاقية التعاون ستعمل على دعم العلاقات بين البلدين الصديقين، من خلال العمل المشترك في مجال الصناعات العسكرية والبحوث والتطوير والتقنيات العسكرية، والتي تأتي في إطار دعم تحقيق مستهدفات تطوير القطاع العسكري والأمني.

يشار إلى أن مذكرة التعاون التي جرى توقيعها بين هيئة الصناعات العسكرية السعودية وجمهورية بلاروسيا تأتي استكمالًا للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز أمن ومكانة الدولتين على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويؤكد في الوقت ذاته عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بلاروسيا، والتي من شأنها الوصول إلى أعلى مستويات التكامل والتشارك في مختلف المجالات والقطاعات.

معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مذكرة تفاهم بين "الصناعات العسكرية" والتصنيع الحربي البيلاروسي
سبق

على هامش مشاركة المملكة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021، وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة، وهيئة التصنيع الحربي في جمهورية بلاروسيا، اليوم الاثنين في مقر الجناح السعودي المشارك في المعرض مذكرة تفاهم في مجال الصناعات العسكرية، سعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين على صعيد تطوير القدرات المتعلقة بالصناعات العسكرية والبحوث والتطوير والتقنية بشكل مستمر وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها بين البلدين.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجال الصناعات العسكرية والبحوث والتطوير والتقنيات العسكرية، وبناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة بتعزيز واستغلال القدرات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وتحديد مشروعات مشتركة في مجال الصناعات العسكرية، ومناقشة آلية عمل لتطبيق تلك المشروعات.

ووقع مذكرة التعاون كلٌّ من محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ووزير الصناعات الدفاعية في بيلاروسيا ديمتري بانتوس.


وقال محافظ الهيئة: هذا التعاون يأتي امتداداً لما تحظى به العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية بلاروسيا الصديقة، وما تتسم به من تعاون وتنسيق متواصل في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعظيم الاستفادة مما يتمتع به البلدان من خبرات وقدرات بشرية وإمكانات اقتصادية"، لافتاً إلى أن اتفاقية التعاون ستعمل على دعم العلاقات بين البلدين الصديقين، من خلال العمل المشترك في مجال الصناعات العسكرية والبحوث والتطوير والتقنيات العسكرية، والتي تأتي في إطار دعم تحقيق مستهدفات تطوير القطاع العسكري والأمني.

يشار إلى أن مذكرة التعاون التي جرى توقيعها بين هيئة الصناعات العسكرية السعودية وجمهورية بلاروسيا تأتي استكمالًا للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز أمن ومكانة الدولتين على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويؤكد في الوقت ذاته عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بلاروسيا، والتي من شأنها الوصول إلى أعلى مستويات التكامل والتشارك في مختلف المجالات والقطاعات.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
04:00 PM

مذكرة تفاهم بين "الصناعات العسكرية" والتصنيع الحربي البيلاروسي

لتعزيز تعاون البلدين في تطوير القدرات والبحوث والتقنية بشكل مستمر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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على هامش مشاركة المملكة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021، وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة، وهيئة التصنيع الحربي في جمهورية بلاروسيا، اليوم الاثنين في مقر الجناح السعودي المشارك في المعرض مذكرة تفاهم في مجال الصناعات العسكرية، سعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين على صعيد تطوير القدرات المتعلقة بالصناعات العسكرية والبحوث والتطوير والتقنية بشكل مستمر وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها بين البلدين.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجال الصناعات العسكرية والبحوث والتطوير والتقنيات العسكرية، وبناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة بتعزيز واستغلال القدرات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وتحديد مشروعات مشتركة في مجال الصناعات العسكرية، ومناقشة آلية عمل لتطبيق تلك المشروعات.

ووقع مذكرة التعاون كلٌّ من محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ووزير الصناعات الدفاعية في بيلاروسيا ديمتري بانتوس.


وقال محافظ الهيئة: هذا التعاون يأتي امتداداً لما تحظى به العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية بلاروسيا الصديقة، وما تتسم به من تعاون وتنسيق متواصل في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعظيم الاستفادة مما يتمتع به البلدان من خبرات وقدرات بشرية وإمكانات اقتصادية"، لافتاً إلى أن اتفاقية التعاون ستعمل على دعم العلاقات بين البلدين الصديقين، من خلال العمل المشترك في مجال الصناعات العسكرية والبحوث والتطوير والتقنيات العسكرية، والتي تأتي في إطار دعم تحقيق مستهدفات تطوير القطاع العسكري والأمني.

يشار إلى أن مذكرة التعاون التي جرى توقيعها بين هيئة الصناعات العسكرية السعودية وجمهورية بلاروسيا تأتي استكمالًا للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز أمن ومكانة الدولتين على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويؤكد في الوقت ذاته عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بلاروسيا، والتي من شأنها الوصول إلى أعلى مستويات التكامل والتشارك في مختلف المجالات والقطاعات.

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