بكم تُغرم لو قطعت شجرة؟.. "حماية المستهلك" محذّرة من الاحتطاب: للمنع أسباب

فيما نوهت "البيئة" سابقًا إلى استثناء أنشطة النقل والتقطيع الناتجة عن أعمال التقليم

في ظل مساهماتها التوعوية الوطنية أوضحت جمعية حماية المستهلك أهم أضرار الاحتطاب، وغرامات الاحتطاب على التاجر والناقل والقاطع والمعتدي على الأشجار، فيما أهابت وزارة البيئة بضرورة التبليغ عن المخالفين.

وتفصيلًا: بيّنت "حماية المستهلك" أن الاحتطاب يؤدي إلى انخفاض إنتاجية الأراضي، ويقلص إنتاج الأكسجين، إضافة إلى تعرية التربة من الغطاء النباتي وانخفاض مخزون المياه الجوفية، كما يؤثر سلبيًّا على السياحة وخطط التنمية الاجتماعية.

وأوضحت الجمعية أن غرامة الاحتطاب من أجل التجارة هي 50 ألف ريال، وغرامة قطع الشجرة الواحدة 5 آلاف ريال، في حين أن غرامة نقل الحطب المحلي 10 آلاف ريال.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت تنفيذ اللائحة التنفيذية للاحتطاب في المملكة، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/ 165" بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم "729" بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ.

ونوّهت إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام البيئة تجرم الاحتطاب؛ إذ يعدّ من المخالفات التي يُعاقب عليها نظام البيئة، مشيرة إلى أن ما ورد في اللائحة استثناء لبعض الأنشطة التي تستدعيها الحاجة مثل نقل وتقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن أعمال تقليم وصيانة الأشجار وفق الضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز المختص.

وحثّت وزارة البيئة والمياه والزراعة المواطنين والمقيمين على ضرورة التبليغ المباشر عن أي عمليات احتطاب على الرقم "8002572220".