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"الصحة": تسجيل 174 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 208 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل أكثر من 300 ألف شخص في المملكة للحصول على لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة اليوم الجمعة أن أكثر من 300 ألف شخص في المملكة سجلوا للحصول على لقاح #كورونا حتى الآن.
ونصحت الصحة في بيانها اليوم، الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وزارة الصحة لقاح كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل أكثر من 300 ألف شخص في المملكة للحصول على لقاح كورونا
سبق

أكدت وزارة الصحة اليوم الجمعة أن أكثر من 300 ألف شخص في المملكة سجلوا للحصول على لقاح #كورونا حتى الآن.
ونصحت الصحة في بيانها اليوم، الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
04:43 PM

"الصحة": تسجيل أكثر من 300 ألف شخص في المملكة للحصول على لقاح كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت وزارة الصحة اليوم الجمعة أن أكثر من 300 ألف شخص في المملكة سجلوا للحصول على لقاح #كورونا حتى الآن.
ونصحت الصحة في بيانها اليوم، الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

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