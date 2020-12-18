أكدت وزارة الصحة اليوم الجمعة أن أكثر من 300 ألف شخص في المملكة سجلوا للحصول على لقاح #كورونا حتى الآن. ونصحت الصحة في بيانها اليوم، الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

"الصحة": تسجيل أكثر من 300 ألف شخص في المملكة للحصول على لقاح كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-18 أكدت وزارة الصحة اليوم الجمعة أن أكثر من 300 ألف شخص في المملكة سجلوا للحصول على لقاح #كورونا حتى الآن.

ونصحت الصحة في بيانها اليوم، الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442 04:43 PM

"الصحة": تسجيل أكثر من 300 ألف شخص في المملكة للحصول على لقاح كورونا





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أكدت وزارة الصحة اليوم الجمعة أن أكثر من 300 ألف شخص في المملكة سجلوا للحصول على لقاح #كورونا حتى الآن.

ونصحت الصحة في بيانها اليوم، الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.