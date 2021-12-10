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مياه آسنة تحاصر مجمع مدارس وشارعًا بـ"جعرانة مكة".. والأهالي يناشدون

وسط مطالبات بتدخل الجهة المختصة لإنهاء الوضع ووضع حلول جذرية

وثّق مواطن بحي الجعرانة بمكة المكرمة؛ صورًا تظهر مياهًا آسنة في أحد الشوارع بالحي وبالقرب من مجمع مدارس بالجعرانة شرقي مكة المكرمة؛ وسط مطالبات بتدخل الجهة المختصة لإنهاء الوضع المستمر منذ أشهر.

وبحسب موثق الصور؛ فإن المياه الآسنة قد مضى عليها أشهر عدة دون أن تتدخل الجهة المختصة، لافتًا إلى أن تدفق المياه ملأت أجزاء من الشارع الواقع بمقربة من مجمع المدارس بالحي.

وأبدى المواطن تخوفه الشديد من الأوبئة وانتقال الأمراض نتيجة تلك المياه؛ مطالبًا بتدخل الجهات المعنية لمعالجة الوضع، وإنهاء معاناتهم ووضع حلول جذرية على وجه السرعة.

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مياه آسنة تحاصر مجمع مدارس وشارعًا بـ"جعرانة مكة".. والأهالي يناشدون
سبق

وثّق مواطن بحي الجعرانة بمكة المكرمة؛ صورًا تظهر مياهًا آسنة في أحد الشوارع بالحي وبالقرب من مجمع مدارس بالجعرانة شرقي مكة المكرمة؛ وسط مطالبات بتدخل الجهة المختصة لإنهاء الوضع المستمر منذ أشهر.

وبحسب موثق الصور؛ فإن المياه الآسنة قد مضى عليها أشهر عدة دون أن تتدخل الجهة المختصة، لافتًا إلى أن تدفق المياه ملأت أجزاء من الشارع الواقع بمقربة من مجمع المدارس بالحي.

وأبدى المواطن تخوفه الشديد من الأوبئة وانتقال الأمراض نتيجة تلك المياه؛ مطالبًا بتدخل الجهات المعنية لمعالجة الوضع، وإنهاء معاناتهم ووضع حلول جذرية على وجه السرعة.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
01:49 AM

مياه آسنة تحاصر مجمع مدارس وشارعًا بـ"جعرانة مكة".. والأهالي يناشدون

وسط مطالبات بتدخل الجهة المختصة لإنهاء الوضع ووضع حلول جذرية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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وثّق مواطن بحي الجعرانة بمكة المكرمة؛ صورًا تظهر مياهًا آسنة في أحد الشوارع بالحي وبالقرب من مجمع مدارس بالجعرانة شرقي مكة المكرمة؛ وسط مطالبات بتدخل الجهة المختصة لإنهاء الوضع المستمر منذ أشهر.

وبحسب موثق الصور؛ فإن المياه الآسنة قد مضى عليها أشهر عدة دون أن تتدخل الجهة المختصة، لافتًا إلى أن تدفق المياه ملأت أجزاء من الشارع الواقع بمقربة من مجمع المدارس بالحي.

وأبدى المواطن تخوفه الشديد من الأوبئة وانتقال الأمراض نتيجة تلك المياه؛ مطالبًا بتدخل الجهات المعنية لمعالجة الوضع، وإنهاء معاناتهم ووضع حلول جذرية على وجه السرعة.

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