"كبير آسيا" يحتفي بلقبه القاري بين جماهيره في "الدرعية"

الفيصل: إلى مزيد من الإنجازات.. واللاعبون: وعدنا فأوفينا

تصوير: ماجد البقمي

احتفت هيئة الرياضة بقيادة الأمير عبدالعزيز الفيصل، بالإنجاز القاري الذي حققه فريق الهلال الأول لكرة القدم وذلك من خلال حفل ضخم نظمته الهيئة اليوم في ميدان الدرعية.

واحتشدت الجماهير منذ وقت مبكر لحضور الحفل حيث انتقل لاعبو الهلال عبر حافلة مكشوفة ومجهزة من مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى مقر الحفل.

واصطفت الجماهير على جنبات الطريق لتحية البطل القاري.

وبعد وصول الفريق الأزرق إلى مقر الحفل، فضل تركي الشديد مذيع الحفل عدم قراءة المقدمة وطلب من الجماهير تقديم أهزوجة ترحيبية بالأبطال الذين بدؤوا في الدخول لمنصة المسرح وسط تحية جماهيرية كبيرة.

ليدخل أخيراً وبرفقة الكأس النجم الخلوق محمد الشلهوب والذي ألقى كلمة للجمهور حيث قال:" الشكر لله أولاً ثم للاعبين والجهازين الفني والإداري الذين بذلوا جهدهم لتحقيق اللقب".

تلاه عدد من الكلمات التي ألقاها اللاعبون حيث قال سالم الدوسري : "لم نخيب ظنكم ورجعنا بالكأس"، ثم سلمان الفرج الذي قال:"

أنتم طالبتم بتحقيق هذه البطولة وحققناها وأنتم تستاهلون"، أما عبدالله المعيوف فقال:"الحمد لله، الله لم يخيب آمالنا وتعبنا".

ثم أتى الفرنسي قوميز الذي أشعل المسرح والجماهير بعد أن شكرهم ثم طلب منهم ترديد معه أهزوجة "العب يا هلال.. جمهورك وراك".

فيما وجه ادواردو الشكر للجماهير وقال: "منذ حضوري إلى النادي قدمنا كل المحاولات لتحقيق هذه البطولة ونجحنا وهذا يشعرني بمشاعر جميلة وخاصة بعد رؤيتكم".

أما نواف العابد فاكتفى بعبارة: "ذهبنا إلى اليابان وأحضرناه لكم".

فيما طالب عبدالله عطيف لاعب الوسط بعدم توقف الطموح وقال :" أتمنى ألا يتوقف الطموح فلدينا استحقاقات مقبلة".

فيما شدد محمد جحفلي على أن البطولة الآسيوية سيتكرر تحقيقها بعد الفوز بها هذا العام.

بعد ذلك اعتلى الأمير عبدالعزيز الفيصل وفهد بن نافل رئيس الهلال منصة الحفل حيث بارك الفيصل الإنجاز وقال:" أبارك للهلال وجماهيره وإلى مزيد من الإنجازات الرياضية".

بعد ذلك ألقى الثنائي ابن نافل ورازفان مدرب الفريق كلمة، لتلتقط الصورة الجماعية ثم انطلقت الألعاب النارية.