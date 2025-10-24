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"الشدي" رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية.. سيرة ذاتية

خبير في النظم والتطوير التقني

فيما يلي السيرة الذاتية للدكتور طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي الذي صدر أمر ملكي بتعيينه رئيسًا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.

- رئيسًا لقسم تطوير النظم بكلية الملك فهد الأمنية 1992م.

- مديرًا لمشروع التطوير التقني في الشؤون الأمنية بوزارة الداخلية (1995- 2001م).

- مستشارًا لمعالي مدير عام المباحث العامة ورئيسًا لفريق التطوير التقني (2007- 2013م).

- مديرًا لأكاديمية نايف للأمن الوطني (كلية نايف حاليًا) 2013- 2014م.

- مديرًا عامًا لمركز المعلومات الوطني (2014 - 2017) ومشرفًا عامًا على أعمال وإدارة المركز (2018 - 2019).

- وكيلًا لرئاسة أمن الدولة للتخطيط والتطوير (2018- حتى تاريخه).

- مستشارًا في العديد من القطاعات الحكومية.

إدارة البيانات الوطنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشدي" رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية.. سيرة ذاتية
سبق

فيما يلي السيرة الذاتية للدكتور طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي الذي صدر أمر ملكي بتعيينه رئيسًا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.

- رئيسًا لقسم تطوير النظم بكلية الملك فهد الأمنية 1992م.

- مديرًا لمشروع التطوير التقني في الشؤون الأمنية بوزارة الداخلية (1995- 2001م).

- مستشارًا لمعالي مدير عام المباحث العامة ورئيسًا لفريق التطوير التقني (2007- 2013م).

- مديرًا لأكاديمية نايف للأمن الوطني (كلية نايف حاليًا) 2013- 2014م.

- مديرًا عامًا لمركز المعلومات الوطني (2014 - 2017) ومشرفًا عامًا على أعمال وإدارة المركز (2018 - 2019).

- وكيلًا لرئاسة أمن الدولة للتخطيط والتطوير (2018- حتى تاريخه).

- مستشارًا في العديد من القطاعات الحكومية.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
09:28 AM

"الشدي" رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية.. سيرة ذاتية

خبير في النظم والتطوير التقني

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
3,380

فيما يلي السيرة الذاتية للدكتور طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي الذي صدر أمر ملكي بتعيينه رئيسًا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.

- رئيسًا لقسم تطوير النظم بكلية الملك فهد الأمنية 1992م.

- مديرًا لمشروع التطوير التقني في الشؤون الأمنية بوزارة الداخلية (1995- 2001م).

- مستشارًا لمعالي مدير عام المباحث العامة ورئيسًا لفريق التطوير التقني (2007- 2013م).

- مديرًا لأكاديمية نايف للأمن الوطني (كلية نايف حاليًا) 2013- 2014م.

- مديرًا عامًا لمركز المعلومات الوطني (2014 - 2017) ومشرفًا عامًا على أعمال وإدارة المركز (2018 - 2019).

- وكيلًا لرئاسة أمن الدولة للتخطيط والتطوير (2018- حتى تاريخه).

- مستشارًا في العديد من القطاعات الحكومية.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,561
10 مليارات ..

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