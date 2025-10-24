"الشدي" رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية.. سيرة ذاتية

خبير في النظم والتطوير التقني

فيما يلي السيرة الذاتية للدكتور طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي الذي صدر أمر ملكي بتعيينه رئيسًا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.

- رئيسًا لقسم تطوير النظم بكلية الملك فهد الأمنية 1992م.

- مديرًا لمشروع التطوير التقني في الشؤون الأمنية بوزارة الداخلية (1995- 2001م).

- مستشارًا لمعالي مدير عام المباحث العامة ورئيسًا لفريق التطوير التقني (2007- 2013م).

- مديرًا لأكاديمية نايف للأمن الوطني (كلية نايف حاليًا) 2013- 2014م.

- مديرًا عامًا لمركز المعلومات الوطني (2014 - 2017) ومشرفًا عامًا على أعمال وإدارة المركز (2018 - 2019).

- وكيلًا لرئاسة أمن الدولة للتخطيط والتطوير (2018- حتى تاريخه).

- مستشارًا في العديد من القطاعات الحكومية.