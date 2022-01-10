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18 وكالة عربية تقود "فانا" لعضوية المجلس الدولي لوكالات الأنباء

الاتحاد حقّق خلال مسيرته الممتدة لـ48 عاماً إنجازات إعلامية عدة

أسهم نشوء وكالات أنباء وطنية في دول المنطقة العربية منتصف القرن الماضي، وتتابع استحداثها في كثير من الأقطار، في أن تكون الدافع الأول لفكرة تأسيس مظلة تمتدّ بأهدافها لتوثيق الصلات المهنية بين تلك المؤسسات الإعلامية بوصفها المصدر الرئيس لتدفّق المعلومات والمواد الإخبارية المتميزة بالدقة والمصداقية، فضلاً عن مدى تأثيرها على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وتعود بداية التأسيس إلى عام 1964م بمساعٍ محدودة عندما اجتمع عدد من المديرين العامين لوكالات الأنباء العربية بالقاهرة لبحث التعاون بين مؤسساتهم بهدف زيادة نشر أخبار العالم العربي وإيصالها إلى الخارج، وأعقبه اجتماع في العام التالي 1965م في العاصمة عمّان، ومرت هذه المحاولات بفترة فتور، فلم يعقد الاتحاد أي اجتماع طوال عشر سنوات.

ويؤرّخ سبتمبر 1974م التأسيس الفعلي لاتحاد وكالات الأنباء العربية بعد أن صادق مجلس الجامعة العربية على النظام الأساسي لاتحاد (فانا)، واختيرت بيروت مقراً له.

وأُسس الاتحاد لأهداف جوهرها توثيق الصلات المهنية لخدمة المصالح والقضايا المشتركة، وتأمين قنوات توزيع الأنباء داخل الوطن العربي وخارجه والعمل على رفع مستواها وهويتها وفقاً لتطور الأساليب الإعلامية الحديثة والتعاون الفني والتفهم المتبادل للقضايا الوطنية والإنسانية بين الاتحاد وغيره من الاتحادات ووكالات الأنباء والمنظمات والأجهزة العالمية المتخصصة.

وحقق الاتحاد خلال مسيرته الممتدة لـ48 عاماً إنجازات إعلامية أهمها العمل على رفع المستوى الفكري والإعلامي للأفراد العاملين بوكالات الأنباء العربية بوصفه حجر الأساس في تطوير المؤسسات الإعلامية، حيث عقدت خمس ندوات للحوار بين الوكالات العربية ونظيراتها في أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، بهدف التطوير والاستفادة من التجارب المتقدمة.

وركز اتحاد "فانا" على النواحي التطويرية عبر إقامة البرامج التدريبية للعاملين في الوكالات الأعضاء في مجالات التصوير، والتحرير، والتحرير الإنجليزي، والأرشيف، والمعلومات) وغيرها من الدورات المتخصصة لكبار العاملين في الوكالات من مستوى سكرتير تحرير إلى أعلى.

وتحقق لـ"فانا" الذي يضم في عضويته 18 وكالة أنباء عربية خلال الأعوام الماضية العديد من المكتسبات؛ منها العضوية الدائمة في المجلس الدولي لوكالات الأنباء منذ عام 2004م حيث ترأست الأمانة العامة للاتحاد جلسات العمل في ستة مؤتمرات عقدت في روسيا، وإسبانيا، والأرجنتين، والمملكة العربية السعودية، وأذربيجان، وبلغاريا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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18 وكالة عربية تقود "فانا" لعضوية المجلس الدولي لوكالات الأنباء
سبق

أسهم نشوء وكالات أنباء وطنية في دول المنطقة العربية منتصف القرن الماضي، وتتابع استحداثها في كثير من الأقطار، في أن تكون الدافع الأول لفكرة تأسيس مظلة تمتدّ بأهدافها لتوثيق الصلات المهنية بين تلك المؤسسات الإعلامية بوصفها المصدر الرئيس لتدفّق المعلومات والمواد الإخبارية المتميزة بالدقة والمصداقية، فضلاً عن مدى تأثيرها على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وتعود بداية التأسيس إلى عام 1964م بمساعٍ محدودة عندما اجتمع عدد من المديرين العامين لوكالات الأنباء العربية بالقاهرة لبحث التعاون بين مؤسساتهم بهدف زيادة نشر أخبار العالم العربي وإيصالها إلى الخارج، وأعقبه اجتماع في العام التالي 1965م في العاصمة عمّان، ومرت هذه المحاولات بفترة فتور، فلم يعقد الاتحاد أي اجتماع طوال عشر سنوات.

ويؤرّخ سبتمبر 1974م التأسيس الفعلي لاتحاد وكالات الأنباء العربية بعد أن صادق مجلس الجامعة العربية على النظام الأساسي لاتحاد (فانا)، واختيرت بيروت مقراً له.

وأُسس الاتحاد لأهداف جوهرها توثيق الصلات المهنية لخدمة المصالح والقضايا المشتركة، وتأمين قنوات توزيع الأنباء داخل الوطن العربي وخارجه والعمل على رفع مستواها وهويتها وفقاً لتطور الأساليب الإعلامية الحديثة والتعاون الفني والتفهم المتبادل للقضايا الوطنية والإنسانية بين الاتحاد وغيره من الاتحادات ووكالات الأنباء والمنظمات والأجهزة العالمية المتخصصة.

وحقق الاتحاد خلال مسيرته الممتدة لـ48 عاماً إنجازات إعلامية أهمها العمل على رفع المستوى الفكري والإعلامي للأفراد العاملين بوكالات الأنباء العربية بوصفه حجر الأساس في تطوير المؤسسات الإعلامية، حيث عقدت خمس ندوات للحوار بين الوكالات العربية ونظيراتها في أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، بهدف التطوير والاستفادة من التجارب المتقدمة.

وركز اتحاد "فانا" على النواحي التطويرية عبر إقامة البرامج التدريبية للعاملين في الوكالات الأعضاء في مجالات التصوير، والتحرير، والتحرير الإنجليزي، والأرشيف، والمعلومات) وغيرها من الدورات المتخصصة لكبار العاملين في الوكالات من مستوى سكرتير تحرير إلى أعلى.

وتحقق لـ"فانا" الذي يضم في عضويته 18 وكالة أنباء عربية خلال الأعوام الماضية العديد من المكتسبات؛ منها العضوية الدائمة في المجلس الدولي لوكالات الأنباء منذ عام 2004م حيث ترأست الأمانة العامة للاتحاد جلسات العمل في ستة مؤتمرات عقدت في روسيا، وإسبانيا، والأرجنتين، والمملكة العربية السعودية، وأذربيجان، وبلغاريا.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
03:04 PM

18 وكالة عربية تقود "فانا" لعضوية المجلس الدولي لوكالات الأنباء

الاتحاد حقّق خلال مسيرته الممتدة لـ48 عاماً إنجازات إعلامية عدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسهم نشوء وكالات أنباء وطنية في دول المنطقة العربية منتصف القرن الماضي، وتتابع استحداثها في كثير من الأقطار، في أن تكون الدافع الأول لفكرة تأسيس مظلة تمتدّ بأهدافها لتوثيق الصلات المهنية بين تلك المؤسسات الإعلامية بوصفها المصدر الرئيس لتدفّق المعلومات والمواد الإخبارية المتميزة بالدقة والمصداقية، فضلاً عن مدى تأثيرها على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وتعود بداية التأسيس إلى عام 1964م بمساعٍ محدودة عندما اجتمع عدد من المديرين العامين لوكالات الأنباء العربية بالقاهرة لبحث التعاون بين مؤسساتهم بهدف زيادة نشر أخبار العالم العربي وإيصالها إلى الخارج، وأعقبه اجتماع في العام التالي 1965م في العاصمة عمّان، ومرت هذه المحاولات بفترة فتور، فلم يعقد الاتحاد أي اجتماع طوال عشر سنوات.

ويؤرّخ سبتمبر 1974م التأسيس الفعلي لاتحاد وكالات الأنباء العربية بعد أن صادق مجلس الجامعة العربية على النظام الأساسي لاتحاد (فانا)، واختيرت بيروت مقراً له.

وأُسس الاتحاد لأهداف جوهرها توثيق الصلات المهنية لخدمة المصالح والقضايا المشتركة، وتأمين قنوات توزيع الأنباء داخل الوطن العربي وخارجه والعمل على رفع مستواها وهويتها وفقاً لتطور الأساليب الإعلامية الحديثة والتعاون الفني والتفهم المتبادل للقضايا الوطنية والإنسانية بين الاتحاد وغيره من الاتحادات ووكالات الأنباء والمنظمات والأجهزة العالمية المتخصصة.

وحقق الاتحاد خلال مسيرته الممتدة لـ48 عاماً إنجازات إعلامية أهمها العمل على رفع المستوى الفكري والإعلامي للأفراد العاملين بوكالات الأنباء العربية بوصفه حجر الأساس في تطوير المؤسسات الإعلامية، حيث عقدت خمس ندوات للحوار بين الوكالات العربية ونظيراتها في أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، بهدف التطوير والاستفادة من التجارب المتقدمة.

وركز اتحاد "فانا" على النواحي التطويرية عبر إقامة البرامج التدريبية للعاملين في الوكالات الأعضاء في مجالات التصوير، والتحرير، والتحرير الإنجليزي، والأرشيف، والمعلومات) وغيرها من الدورات المتخصصة لكبار العاملين في الوكالات من مستوى سكرتير تحرير إلى أعلى.

وتحقق لـ"فانا" الذي يضم في عضويته 18 وكالة أنباء عربية خلال الأعوام الماضية العديد من المكتسبات؛ منها العضوية الدائمة في المجلس الدولي لوكالات الأنباء منذ عام 2004م حيث ترأست الأمانة العامة للاتحاد جلسات العمل في ستة مؤتمرات عقدت في روسيا، وإسبانيا، والأرجنتين، والمملكة العربية السعودية، وأذربيجان، وبلغاريا.

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