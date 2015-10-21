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بدعم من منصة إحسان.. 76 يتيمًا بـ"أكناف" في رحلة لأداء العمرة

خلال يومي 15 و16 من أكتوبر.. وشارك في تنفيذها 12 موظفًا

نفذت جمعية أكناف لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رحلة إيمانية لأداء مناسك العمرة بمكة المكرمة، بمشاركة 76 يتيمًا مسجلًا بالجمعية.

وأوضح مدير عام الجمعية عادل جمعان الزهراني، أن جمعية أكناف هي جمعية خيرية متخصصة في رعاية الأيتام وتنميتهم بمنطقة الباحة وفي محافظاتها الثمانية، وتقدم خدماتها للأيتام والأرامل بما يحسّن جودة حياتهم، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وأضاف "الزهراني" أن رحلة العمرة التي نفذتها الجمعية شارك فيها 76 فردًا من الأيتام المسجلين بالجمعية، و18 أسرة، وذلك خلال يومي 15 و16 من أكتوبر الجاري، مضيفًا أن حافلة الرحلة مرت بمدينة الطائف حيث التوقف لتناول الغداء، ثم واصلت مسيرتها إلى مكة بعد الإحرام من الميقات، وعرض محتوى معرفي حول منسك العمرة.

وتابع "الزهراني" أن المشاركين وصلوا إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي والاستمتاع بالبيت الحرام، والاطلاع عن قرب على الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة المعتمرين والزائرين، والحرص على سلامتهم وأمنِهم، واختتمت الرحلة بتوزيع الهدايا على الأيتام والأسر المشاركة، وكانت عبارة عن عبوّات زمزم مجهزة من مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، وبعض الهدايا العينية.

وأضاف أنه كان لشريك الرحلة شركة "رواق" السياحية دورها في توفير وسائل النقل المريحة، ووجبات الإعاشة المتنوعة التي تلبي مختلف الأذواق والرغبات، كما ساهمت بتسكين المشاركين في فنادق ذات التصنيف العالمي 5 نجوم ومطلّة على المسجد الحرام؛ بهدف توفير الأجواء المريحة لهم وتهيئتها ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

يذكر أن هذه الرحلة شارك في تنفيذها 12 فردًا من العاملين بالجمعية، وتم تنفيذها بدعم من منصة إحسان، المنصة الوطنية المتخصصة في العمل الخيري ودعمه وتمكينه وتعظيم أثره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدعم من منصة إحسان.. 76 يتيمًا بـ"أكناف" في رحلة لأداء العمرة
سبق

نفذت جمعية أكناف لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رحلة إيمانية لأداء مناسك العمرة بمكة المكرمة، بمشاركة 76 يتيمًا مسجلًا بالجمعية.

وأوضح مدير عام الجمعية عادل جمعان الزهراني، أن جمعية أكناف هي جمعية خيرية متخصصة في رعاية الأيتام وتنميتهم بمنطقة الباحة وفي محافظاتها الثمانية، وتقدم خدماتها للأيتام والأرامل بما يحسّن جودة حياتهم، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وأضاف "الزهراني" أن رحلة العمرة التي نفذتها الجمعية شارك فيها 76 فردًا من الأيتام المسجلين بالجمعية، و18 أسرة، وذلك خلال يومي 15 و16 من أكتوبر الجاري، مضيفًا أن حافلة الرحلة مرت بمدينة الطائف حيث التوقف لتناول الغداء، ثم واصلت مسيرتها إلى مكة بعد الإحرام من الميقات، وعرض محتوى معرفي حول منسك العمرة.

وتابع "الزهراني" أن المشاركين وصلوا إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي والاستمتاع بالبيت الحرام، والاطلاع عن قرب على الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة المعتمرين والزائرين، والحرص على سلامتهم وأمنِهم، واختتمت الرحلة بتوزيع الهدايا على الأيتام والأسر المشاركة، وكانت عبارة عن عبوّات زمزم مجهزة من مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، وبعض الهدايا العينية.

وأضاف أنه كان لشريك الرحلة شركة "رواق" السياحية دورها في توفير وسائل النقل المريحة، ووجبات الإعاشة المتنوعة التي تلبي مختلف الأذواق والرغبات، كما ساهمت بتسكين المشاركين في فنادق ذات التصنيف العالمي 5 نجوم ومطلّة على المسجد الحرام؛ بهدف توفير الأجواء المريحة لهم وتهيئتها ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

يذكر أن هذه الرحلة شارك في تنفيذها 12 فردًا من العاملين بالجمعية، وتم تنفيذها بدعم من منصة إحسان، المنصة الوطنية المتخصصة في العمل الخيري ودعمه وتمكينه وتعظيم أثره.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
04:26 PM

بدعم من منصة إحسان.. 76 يتيمًا بـ"أكناف" في رحلة لأداء العمرة

خلال يومي 15 و16 من أكتوبر.. وشارك في تنفيذها 12 موظفًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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نفذت جمعية أكناف لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رحلة إيمانية لأداء مناسك العمرة بمكة المكرمة، بمشاركة 76 يتيمًا مسجلًا بالجمعية.

وأوضح مدير عام الجمعية عادل جمعان الزهراني، أن جمعية أكناف هي جمعية خيرية متخصصة في رعاية الأيتام وتنميتهم بمنطقة الباحة وفي محافظاتها الثمانية، وتقدم خدماتها للأيتام والأرامل بما يحسّن جودة حياتهم، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وأضاف "الزهراني" أن رحلة العمرة التي نفذتها الجمعية شارك فيها 76 فردًا من الأيتام المسجلين بالجمعية، و18 أسرة، وذلك خلال يومي 15 و16 من أكتوبر الجاري، مضيفًا أن حافلة الرحلة مرت بمدينة الطائف حيث التوقف لتناول الغداء، ثم واصلت مسيرتها إلى مكة بعد الإحرام من الميقات، وعرض محتوى معرفي حول منسك العمرة.

وتابع "الزهراني" أن المشاركين وصلوا إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي والاستمتاع بالبيت الحرام، والاطلاع عن قرب على الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة المعتمرين والزائرين، والحرص على سلامتهم وأمنِهم، واختتمت الرحلة بتوزيع الهدايا على الأيتام والأسر المشاركة، وكانت عبارة عن عبوّات زمزم مجهزة من مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، وبعض الهدايا العينية.

وأضاف أنه كان لشريك الرحلة شركة "رواق" السياحية دورها في توفير وسائل النقل المريحة، ووجبات الإعاشة المتنوعة التي تلبي مختلف الأذواق والرغبات، كما ساهمت بتسكين المشاركين في فنادق ذات التصنيف العالمي 5 نجوم ومطلّة على المسجد الحرام؛ بهدف توفير الأجواء المريحة لهم وتهيئتها ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

يذكر أن هذه الرحلة شارك في تنفيذها 12 فردًا من العاملين بالجمعية، وتم تنفيذها بدعم من منصة إحسان، المنصة الوطنية المتخصصة في العمل الخيري ودعمه وتمكينه وتعظيم أثره.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,315
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,669
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38 مليار ..

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