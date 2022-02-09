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عسير.. القبض على مقيمَيْن بحوزتهما 78 كلجم من نبات القات المخدر

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق، ضبطت 78 كيلو جراماً من نبات القات المخدر داخل مركبة يقودها مقيم، يرافقه آخر، كلاهما من الجنسية الهندية.

وأفاد بأنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

عسير شرطة عسير أمن الطرق القوة الخاصة لأمن الطرق القات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عسير.. القبض على مقيمَيْن بحوزتهما 78 كلجم من نبات القات المخدر
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق، ضبطت 78 كيلو جراماً من نبات القات المخدر داخل مركبة يقودها مقيم، يرافقه آخر، كلاهما من الجنسية الهندية.

وأفاد بأنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
11:02 PM
اخر تعديل
10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
12:03 AM

عسير.. القبض على مقيمَيْن بحوزتهما 78 كلجم من نبات القات المخدر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق، ضبطت 78 كيلو جراماً من نبات القات المخدر داخل مركبة يقودها مقيم، يرافقه آخر، كلاهما من الجنسية الهندية.

وأفاد بأنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

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