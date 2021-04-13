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بايدن يهنئ المسلمين: رمضان كريم

"بلينكن": أتمنى شهراً ينعم بالفرح والسلام

هنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس (الإثنين)، المسلمين، بحلول شهر رمضان.. وقال بايدن، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «مع حلول هلال الشهر، تتقدم (السيدة الأولى) جيل؛ وأنا؛ بأحر تحياتنا وأطيب الأمنيات للمجتمعات المسلمة في الولايات المتحدة وحول العالم.. رمضان كريم».

وغرّد أيضاً وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن؛ عبر «تويتر»: «رمضان كريم. أتمنى للمسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم شهراً ينعم بالفرح والسلام والازدهار».

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بايدن يهنئ المسلمين: رمضان كريم
سبق

هنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس (الإثنين)، المسلمين، بحلول شهر رمضان.. وقال بايدن، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «مع حلول هلال الشهر، تتقدم (السيدة الأولى) جيل؛ وأنا؛ بأحر تحياتنا وأطيب الأمنيات للمجتمعات المسلمة في الولايات المتحدة وحول العالم.. رمضان كريم».

وغرّد أيضاً وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن؛ عبر «تويتر»: «رمضان كريم. أتمنى للمسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم شهراً ينعم بالفرح والسلام والازدهار».

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
11:06 AM

بايدن يهنئ المسلمين: رمضان كريم

"بلينكن": أتمنى شهراً ينعم بالفرح والسلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس (الإثنين)، المسلمين، بحلول شهر رمضان.. وقال بايدن، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «مع حلول هلال الشهر، تتقدم (السيدة الأولى) جيل؛ وأنا؛ بأحر تحياتنا وأطيب الأمنيات للمجتمعات المسلمة في الولايات المتحدة وحول العالم.. رمضان كريم».

وغرّد أيضاً وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن؛ عبر «تويتر»: «رمضان كريم. أتمنى للمسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم شهراً ينعم بالفرح والسلام والازدهار».

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