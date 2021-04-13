بايدن يهنئ المسلمين: رمضان كريم

هنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس (الإثنين)، المسلمين، بحلول شهر رمضان.. وقال بايدن، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «مع حلول هلال الشهر، تتقدم (السيدة الأولى) جيل؛ وأنا؛ بأحر تحياتنا وأطيب الأمنيات للمجتمعات المسلمة في الولايات المتحدة وحول العالم.. رمضان كريم».
وغرّد أيضاً وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن؛ عبر «تويتر»: «رمضان كريم. أتمنى للمسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم شهراً ينعم بالفرح والسلام والازدهار».
هنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس (الإثنين)، المسلمين، بحلول شهر رمضان.. وقال بايدن، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «مع حلول هلال الشهر، تتقدم (السيدة الأولى) جيل؛ وأنا؛ بأحر تحياتنا وأطيب الأمنيات للمجتمعات المسلمة في الولايات المتحدة وحول العالم.. رمضان كريم».
وغرّد أيضاً وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن؛ عبر «تويتر»: «رمضان كريم. أتمنى للمسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم شهراً ينعم بالفرح والسلام والازدهار».
هنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس (الإثنين)، المسلمين، بحلول شهر رمضان.. وقال بايدن، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «مع حلول هلال الشهر، تتقدم (السيدة الأولى) جيل؛ وأنا؛ بأحر تحياتنا وأطيب الأمنيات للمجتمعات المسلمة في الولايات المتحدة وحول العالم.. رمضان كريم».
وغرّد أيضاً وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن؛ عبر «تويتر»: «رمضان كريم. أتمنى للمسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم شهراً ينعم بالفرح والسلام والازدهار».