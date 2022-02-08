شهد مقر شركة TREND بالرياض توقيع اتفاقية تفاهم وتعاون مشترك بين كل من مجلة الصناعة والتجارة وشركة الاتجاه الرقمي للتطوير والاستثمار التجاري في خطوة متميزة من التعاون الإعلامي الرقمي المثمر والبناء. وقام بتوقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة خالد بن متعب كرم والمتخصصة في الإعلام الرقمي وتقدم خدمات الاتصال والتسويق وتملك منصات رقمية خاصة لها ثقلها الإخباري والمعرفي عبر المنصات الرقمية المتنوعة. ومثل التوقيع في الجهة المقابلة المستشار الإعلامي فتحي بن كريم السوسي رئيس تحرير مجلة الصناعة والتجارة رائدة الإعلام المتخصص والتي تعني بالصناعيين ورجال الأعمال. ويأتي توقيع الاتفاقية بين الشركة ومجلة الصناعة والتجارة ليتواكب مع الإعلام الرقمي المتميز لاطلاع ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وذوي الاختصاص بالغرف التجارية والوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية وجميع الأطراف المعنية بأهم التطورات والمؤشرات الاقتصادية والصناعية المحلية والدولية والتحليل المالي والاقتصادي لأبرز المستجدات التي تمر بها الساحة السعودية من أجل المساهمة في تعزيز دور الصناعيين ورجال القطاع الخاص داخل منظومة الاقتصاد الوطني بما يتواكب مع مستهدفات رؤية 2030 .

اتفاقية تعاون إعلامي رقمي بين شركة TREND ومجلة الصناعة والتجارة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-08 شهد مقر شركة TREND بالرياض توقيع اتفاقية تفاهم وتعاون مشترك بين كل من مجلة الصناعة والتجارة وشركة الاتجاه الرقمي للتطوير والاستثمار التجاري في خطوة متميزة من التعاون الإعلامي الرقمي المثمر والبناء.



وقام بتوقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة خالد بن متعب كرم والمتخصصة في الإعلام الرقمي وتقدم خدمات الاتصال والتسويق وتملك منصات رقمية خاصة لها ثقلها الإخباري والمعرفي عبر المنصات الرقمية المتنوعة.



ومثل التوقيع في الجهة المقابلة المستشار الإعلامي فتحي بن كريم السوسي رئيس تحرير مجلة الصناعة والتجارة رائدة الإعلام المتخصص والتي تعني بالصناعيين ورجال الأعمال.



ويأتي توقيع الاتفاقية بين الشركة ومجلة الصناعة والتجارة ليتواكب مع الإعلام الرقمي المتميز لاطلاع ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وذوي الاختصاص بالغرف التجارية والوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية وجميع الأطراف المعنية بأهم التطورات والمؤشرات الاقتصادية والصناعية المحلية والدولية والتحليل المالي والاقتصادي لأبرز المستجدات التي تمر بها الساحة السعودية من أجل المساهمة في تعزيز دور الصناعيين ورجال القطاع الخاص داخل منظومة الاقتصاد الوطني بما يتواكب مع مستهدفات رؤية 2030 .

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443 07:00 PM

اتفاقية تعاون إعلامي رقمي بين شركة TREND ومجلة الصناعة والتجارة تواكبًا مع مستهدفات التحول الرقمي لرؤية المملكة 2030





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شهد مقر شركة TREND بالرياض توقيع اتفاقية تفاهم وتعاون مشترك بين كل من مجلة الصناعة والتجارة وشركة الاتجاه الرقمي للتطوير والاستثمار التجاري في خطوة متميزة من التعاون الإعلامي الرقمي المثمر والبناء.



وقام بتوقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة خالد بن متعب كرم والمتخصصة في الإعلام الرقمي وتقدم خدمات الاتصال والتسويق وتملك منصات رقمية خاصة لها ثقلها الإخباري والمعرفي عبر المنصات الرقمية المتنوعة.



ومثل التوقيع في الجهة المقابلة المستشار الإعلامي فتحي بن كريم السوسي رئيس تحرير مجلة الصناعة والتجارة رائدة الإعلام المتخصص والتي تعني بالصناعيين ورجال الأعمال.



ويأتي توقيع الاتفاقية بين الشركة ومجلة الصناعة والتجارة ليتواكب مع الإعلام الرقمي المتميز لاطلاع ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وذوي الاختصاص بالغرف التجارية والوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية وجميع الأطراف المعنية بأهم التطورات والمؤشرات الاقتصادية والصناعية المحلية والدولية والتحليل المالي والاقتصادي لأبرز المستجدات التي تمر بها الساحة السعودية من أجل المساهمة في تعزيز دور الصناعيين ورجال القطاع الخاص داخل منظومة الاقتصاد الوطني بما يتواكب مع مستهدفات رؤية 2030 .