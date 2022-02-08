النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اتفاقية تعاون إعلامي رقمي بين شركة TREND ومجلة الصناعة والتجارة

تواكبًا مع مستهدفات التحول الرقمي لرؤية المملكة 2030

شهد مقر شركة TREND بالرياض توقيع اتفاقية تفاهم وتعاون مشترك بين كل من مجلة الصناعة والتجارة وشركة الاتجاه الرقمي للتطوير والاستثمار التجاري في خطوة متميزة من التعاون الإعلامي الرقمي المثمر والبناء.

وقام بتوقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة خالد بن متعب كرم والمتخصصة في الإعلام الرقمي وتقدم خدمات الاتصال والتسويق وتملك منصات رقمية خاصة لها ثقلها الإخباري والمعرفي عبر المنصات الرقمية المتنوعة.

ومثل التوقيع في الجهة المقابلة المستشار الإعلامي فتحي بن كريم السوسي رئيس تحرير مجلة الصناعة والتجارة رائدة الإعلام المتخصص والتي تعني بالصناعيين ورجال الأعمال.

ويأتي توقيع الاتفاقية بين الشركة ومجلة الصناعة والتجارة ليتواكب مع الإعلام الرقمي المتميز لاطلاع ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وذوي الاختصاص بالغرف التجارية والوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية وجميع الأطراف المعنية بأهم التطورات والمؤشرات الاقتصادية والصناعية المحلية والدولية والتحليل المالي والاقتصادي لأبرز المستجدات التي تمر بها الساحة السعودية من أجل المساهمة في تعزيز دور الصناعيين ورجال القطاع الخاص داخل منظومة الاقتصاد الوطني بما يتواكب مع مستهدفات رؤية 2030 .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اتفاقية تعاون إعلامي رقمي بين شركة TREND ومجلة الصناعة والتجارة
سبق

شهد مقر شركة TREND بالرياض توقيع اتفاقية تفاهم وتعاون مشترك بين كل من مجلة الصناعة والتجارة وشركة الاتجاه الرقمي للتطوير والاستثمار التجاري في خطوة متميزة من التعاون الإعلامي الرقمي المثمر والبناء.

وقام بتوقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة خالد بن متعب كرم والمتخصصة في الإعلام الرقمي وتقدم خدمات الاتصال والتسويق وتملك منصات رقمية خاصة لها ثقلها الإخباري والمعرفي عبر المنصات الرقمية المتنوعة.

ومثل التوقيع في الجهة المقابلة المستشار الإعلامي فتحي بن كريم السوسي رئيس تحرير مجلة الصناعة والتجارة رائدة الإعلام المتخصص والتي تعني بالصناعيين ورجال الأعمال.

ويأتي توقيع الاتفاقية بين الشركة ومجلة الصناعة والتجارة ليتواكب مع الإعلام الرقمي المتميز لاطلاع ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وذوي الاختصاص بالغرف التجارية والوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية وجميع الأطراف المعنية بأهم التطورات والمؤشرات الاقتصادية والصناعية المحلية والدولية والتحليل المالي والاقتصادي لأبرز المستجدات التي تمر بها الساحة السعودية من أجل المساهمة في تعزيز دور الصناعيين ورجال القطاع الخاص داخل منظومة الاقتصاد الوطني بما يتواكب مع مستهدفات رؤية 2030 .

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
07:00 PM

اتفاقية تعاون إعلامي رقمي بين شركة TREND ومجلة الصناعة والتجارة

تواكبًا مع مستهدفات التحول الرقمي لرؤية المملكة 2030

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
173

شهد مقر شركة TREND بالرياض توقيع اتفاقية تفاهم وتعاون مشترك بين كل من مجلة الصناعة والتجارة وشركة الاتجاه الرقمي للتطوير والاستثمار التجاري في خطوة متميزة من التعاون الإعلامي الرقمي المثمر والبناء.

وقام بتوقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة خالد بن متعب كرم والمتخصصة في الإعلام الرقمي وتقدم خدمات الاتصال والتسويق وتملك منصات رقمية خاصة لها ثقلها الإخباري والمعرفي عبر المنصات الرقمية المتنوعة.

ومثل التوقيع في الجهة المقابلة المستشار الإعلامي فتحي بن كريم السوسي رئيس تحرير مجلة الصناعة والتجارة رائدة الإعلام المتخصص والتي تعني بالصناعيين ورجال الأعمال.

ويأتي توقيع الاتفاقية بين الشركة ومجلة الصناعة والتجارة ليتواكب مع الإعلام الرقمي المتميز لاطلاع ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وذوي الاختصاص بالغرف التجارية والوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية وجميع الأطراف المعنية بأهم التطورات والمؤشرات الاقتصادية والصناعية المحلية والدولية والتحليل المالي والاقتصادي لأبرز المستجدات التي تمر بها الساحة السعودية من أجل المساهمة في تعزيز دور الصناعيين ورجال القطاع الخاص داخل منظومة الاقتصاد الوطني بما يتواكب مع مستهدفات رؤية 2030 .

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,541
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,305
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,009
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,048

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة