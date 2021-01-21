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‎"بلدي تبوك" يستعرض ميزانية الأمانة وأولوية المشاريع في 2021

‏"الشريف": تؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين بالخدمات التي تمس رفاهية المواطن

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك صباح أمس، اجتماعه الـ(66) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن أحمد الشريف.

‏وبدأ المجلس اجتماعه بمناقشة العرض المقدم من أمانة منطقة تبوك بخصوص عرض ميزانية الأمانة لعام 2021؛ حيث استعرض المجلس البنود المقترحة للميزانية والاعتمادات المطلوبة، واستمع للعرض المقدم من الأمانة حول مشروع الميزانية، تلا ذلك الإجابة على الاستفسارات التي طرحها أعضاء المجلس حول أولوية المشاريع ونِسَب الصرف على المشاريع القائمة.

بدوره علّق رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك الدكتور عبدالله الشريف على أن أرقام الميزانية جاءت مبشرة وتدل على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالخدمات البلدية التي تمس رفاهية المواطن بشكل مباشر.

تلا ذلك العرض المقدم من أمانة منطقة تبوك بخصوص سوق الأسر المنتجة (سوق السبت)، والذي سيتم الانتهاء منه في نهاية عام ١٤٤٤، وبتكلفة إجمالية عشرون مليون ريال.

واطلع أعضاء المجلس على التقرير السنوي للمجلس البلدي لعام 2020م؛ حيث بلغت نسبة القرارات المنفذة للمجلس 82%.

‏وكشف التقرير أهم الإنجازات التي حققها المجلس في عام 2020م؛ أهمها إنشاء مقر دائم للمجلس البلدي، بالإضافة لمساهمة المجلس في إيجاد حلول لـ"قاع شرورة" ومعالجة مشكلة الممرات في حي المصيف بالتنسيق مع الأمانة، كذلك مساهمة المجلس في دعم لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، ومساهمة المجلس في متابعة الأحياء العشوائية بمدينة تبوك.

وناقش المجلس التقرير المقدم من لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس بخصوص تفعيل دور الحدائق بالأحياء، بالإضافة إلى مناقشة المجلس رد الأمانة بخصوص تطوير وتحسين ميدان الهجن بتبوك، بالإضافة إلى مناقشة موضوع تطوير المناطق العشوائية بطريق المدينة، والاطلاع على إفادة الأمانة والدراسات التي أعدتها لتطوير المناطق العشوائية شرق تبوك، وموضوع نقل السكراب والورش التي تقع في الأحياء الجنوبية حيث أكدت الأمانة أنها ستُلزم جميع الورش بالانتقال للمنطقة الجديدة للتشليح فور الانتهاء من المشروع.

واختتم اجتماعه بدراسة الشكوى المقدمة من ملاك السوق الدولي بتبوك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‎"بلدي تبوك" يستعرض ميزانية الأمانة وأولوية المشاريع في 2021
سبق

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك صباح أمس، اجتماعه الـ(66) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن أحمد الشريف.

‏وبدأ المجلس اجتماعه بمناقشة العرض المقدم من أمانة منطقة تبوك بخصوص عرض ميزانية الأمانة لعام 2021؛ حيث استعرض المجلس البنود المقترحة للميزانية والاعتمادات المطلوبة، واستمع للعرض المقدم من الأمانة حول مشروع الميزانية، تلا ذلك الإجابة على الاستفسارات التي طرحها أعضاء المجلس حول أولوية المشاريع ونِسَب الصرف على المشاريع القائمة.

بدوره علّق رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك الدكتور عبدالله الشريف على أن أرقام الميزانية جاءت مبشرة وتدل على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالخدمات البلدية التي تمس رفاهية المواطن بشكل مباشر.

تلا ذلك العرض المقدم من أمانة منطقة تبوك بخصوص سوق الأسر المنتجة (سوق السبت)، والذي سيتم الانتهاء منه في نهاية عام ١٤٤٤، وبتكلفة إجمالية عشرون مليون ريال.

واطلع أعضاء المجلس على التقرير السنوي للمجلس البلدي لعام 2020م؛ حيث بلغت نسبة القرارات المنفذة للمجلس 82%.

‏وكشف التقرير أهم الإنجازات التي حققها المجلس في عام 2020م؛ أهمها إنشاء مقر دائم للمجلس البلدي، بالإضافة لمساهمة المجلس في إيجاد حلول لـ"قاع شرورة" ومعالجة مشكلة الممرات في حي المصيف بالتنسيق مع الأمانة، كذلك مساهمة المجلس في دعم لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، ومساهمة المجلس في متابعة الأحياء العشوائية بمدينة تبوك.

وناقش المجلس التقرير المقدم من لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس بخصوص تفعيل دور الحدائق بالأحياء، بالإضافة إلى مناقشة المجلس رد الأمانة بخصوص تطوير وتحسين ميدان الهجن بتبوك، بالإضافة إلى مناقشة موضوع تطوير المناطق العشوائية بطريق المدينة، والاطلاع على إفادة الأمانة والدراسات التي أعدتها لتطوير المناطق العشوائية شرق تبوك، وموضوع نقل السكراب والورش التي تقع في الأحياء الجنوبية حيث أكدت الأمانة أنها ستُلزم جميع الورش بالانتقال للمنطقة الجديدة للتشليح فور الانتهاء من المشروع.

واختتم اجتماعه بدراسة الشكوى المقدمة من ملاك السوق الدولي بتبوك.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
10:29 AM

‎"بلدي تبوك" يستعرض ميزانية الأمانة وأولوية المشاريع في 2021

‏"الشريف": تؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين بالخدمات التي تمس رفاهية المواطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك صباح أمس، اجتماعه الـ(66) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن أحمد الشريف.

‏وبدأ المجلس اجتماعه بمناقشة العرض المقدم من أمانة منطقة تبوك بخصوص عرض ميزانية الأمانة لعام 2021؛ حيث استعرض المجلس البنود المقترحة للميزانية والاعتمادات المطلوبة، واستمع للعرض المقدم من الأمانة حول مشروع الميزانية، تلا ذلك الإجابة على الاستفسارات التي طرحها أعضاء المجلس حول أولوية المشاريع ونِسَب الصرف على المشاريع القائمة.

بدوره علّق رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك الدكتور عبدالله الشريف على أن أرقام الميزانية جاءت مبشرة وتدل على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالخدمات البلدية التي تمس رفاهية المواطن بشكل مباشر.

تلا ذلك العرض المقدم من أمانة منطقة تبوك بخصوص سوق الأسر المنتجة (سوق السبت)، والذي سيتم الانتهاء منه في نهاية عام ١٤٤٤، وبتكلفة إجمالية عشرون مليون ريال.

واطلع أعضاء المجلس على التقرير السنوي للمجلس البلدي لعام 2020م؛ حيث بلغت نسبة القرارات المنفذة للمجلس 82%.

‏وكشف التقرير أهم الإنجازات التي حققها المجلس في عام 2020م؛ أهمها إنشاء مقر دائم للمجلس البلدي، بالإضافة لمساهمة المجلس في إيجاد حلول لـ"قاع شرورة" ومعالجة مشكلة الممرات في حي المصيف بالتنسيق مع الأمانة، كذلك مساهمة المجلس في دعم لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، ومساهمة المجلس في متابعة الأحياء العشوائية بمدينة تبوك.

وناقش المجلس التقرير المقدم من لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس بخصوص تفعيل دور الحدائق بالأحياء، بالإضافة إلى مناقشة المجلس رد الأمانة بخصوص تطوير وتحسين ميدان الهجن بتبوك، بالإضافة إلى مناقشة موضوع تطوير المناطق العشوائية بطريق المدينة، والاطلاع على إفادة الأمانة والدراسات التي أعدتها لتطوير المناطق العشوائية شرق تبوك، وموضوع نقل السكراب والورش التي تقع في الأحياء الجنوبية حيث أكدت الأمانة أنها ستُلزم جميع الورش بالانتقال للمنطقة الجديدة للتشليح فور الانتهاء من المشروع.

واختتم اجتماعه بدراسة الشكوى المقدمة من ملاك السوق الدولي بتبوك.

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