النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 238 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 173 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الغذاء والدواء": 76% نسبة تصحيح مخالفات منتجات مرضى حساسية القمح

إلزام المنشآت التي تقدم الأطعمة خارج المنزل بالإفصاح عن مسببات الحساسية

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن جولات وإجراءات متابعة تصحيح المخالفات المتعلقة بسلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها، رصدت ارتفاعاً في الالتزام بتصحيح المنتجات المخالفة المرصودة خلال حملة الرقابة التي نفذتها على منتجات مرضى حساسية القمح.

وأوضحت الهيئة أن نسبة الالتزام في تصحيح وضع المنتجات الغذائية الخاصة لمرضى حساسية القمح بلغت 76%، إذ جرى تصحيح جميع المخالفات المرصودة على المنتجات المحلية، و18 مخالفة على المنتجات المستوردة من أصل 24، فيما تبقى 6 مخالفات تحت إجراءات التصحيح، كما نفذ مفتشو "الهيئة" حملة للرقابة على منتجات مرضى حساسية القمح وبيانات البطاقة الغذائية المتعلقة بذلك، وزاروا خلالها 116 منشأة، وضبطوا 2850 كجم من المنتجات المخالفة.

وتُلزم "الغذاء والدواء" المنشآت الغذائية التي تقدم الأطعمة للمستهلك خارج المنزل بالإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات الطعام، وتشترط اللائحة عرض البيانات الخاصة بالمكونات المسببة للحساسية في قوائم الطعام بشكل دائم وفي مكان واضح ومقروء وسهل الفهم، وأن تكون باللغة العربية مع إمكانية ترجمتها لأي لغة أخرى.

وتكمن أهمية الإفصاح عن مسببات الحساسية في المحافظة على صحة الفرد، إذ أن تناول الأغذية المسببة للحساسية حتى لو بكميات ضئيلة يمكن أن يسبب مضاعفات سلبية خطيرة لدى الذين يعانون من حساسية تجاه بعض أنواع الأكل.

وتنفّذ الهيئة حملات رقابية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها؛ حرصاً على صحة المستهلك وسلامته.

وتستقبل "الغذاء والدواء" البلاغات عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة والمتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الغذاء والدواء": 76% نسبة تصحيح مخالفات منتجات مرضى حساسية القمح
سبق

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن جولات وإجراءات متابعة تصحيح المخالفات المتعلقة بسلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها، رصدت ارتفاعاً في الالتزام بتصحيح المنتجات المخالفة المرصودة خلال حملة الرقابة التي نفذتها على منتجات مرضى حساسية القمح.

وأوضحت الهيئة أن نسبة الالتزام في تصحيح وضع المنتجات الغذائية الخاصة لمرضى حساسية القمح بلغت 76%، إذ جرى تصحيح جميع المخالفات المرصودة على المنتجات المحلية، و18 مخالفة على المنتجات المستوردة من أصل 24، فيما تبقى 6 مخالفات تحت إجراءات التصحيح، كما نفذ مفتشو "الهيئة" حملة للرقابة على منتجات مرضى حساسية القمح وبيانات البطاقة الغذائية المتعلقة بذلك، وزاروا خلالها 116 منشأة، وضبطوا 2850 كجم من المنتجات المخالفة.

وتُلزم "الغذاء والدواء" المنشآت الغذائية التي تقدم الأطعمة للمستهلك خارج المنزل بالإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات الطعام، وتشترط اللائحة عرض البيانات الخاصة بالمكونات المسببة للحساسية في قوائم الطعام بشكل دائم وفي مكان واضح ومقروء وسهل الفهم، وأن تكون باللغة العربية مع إمكانية ترجمتها لأي لغة أخرى.

وتكمن أهمية الإفصاح عن مسببات الحساسية في المحافظة على صحة الفرد، إذ أن تناول الأغذية المسببة للحساسية حتى لو بكميات ضئيلة يمكن أن يسبب مضاعفات سلبية خطيرة لدى الذين يعانون من حساسية تجاه بعض أنواع الأكل.

وتنفّذ الهيئة حملات رقابية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها؛ حرصاً على صحة المستهلك وسلامته.

وتستقبل "الغذاء والدواء" البلاغات عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة والمتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
04:03 PM
اخر تعديل
20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
04:11 PM

"الغذاء والدواء": 76% نسبة تصحيح مخالفات منتجات مرضى حساسية القمح

إلزام المنشآت التي تقدم الأطعمة خارج المنزل بالإفصاح عن مسببات الحساسية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
45

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن جولات وإجراءات متابعة تصحيح المخالفات المتعلقة بسلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها، رصدت ارتفاعاً في الالتزام بتصحيح المنتجات المخالفة المرصودة خلال حملة الرقابة التي نفذتها على منتجات مرضى حساسية القمح.

وأوضحت الهيئة أن نسبة الالتزام في تصحيح وضع المنتجات الغذائية الخاصة لمرضى حساسية القمح بلغت 76%، إذ جرى تصحيح جميع المخالفات المرصودة على المنتجات المحلية، و18 مخالفة على المنتجات المستوردة من أصل 24، فيما تبقى 6 مخالفات تحت إجراءات التصحيح، كما نفذ مفتشو "الهيئة" حملة للرقابة على منتجات مرضى حساسية القمح وبيانات البطاقة الغذائية المتعلقة بذلك، وزاروا خلالها 116 منشأة، وضبطوا 2850 كجم من المنتجات المخالفة.

وتُلزم "الغذاء والدواء" المنشآت الغذائية التي تقدم الأطعمة للمستهلك خارج المنزل بالإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات الطعام، وتشترط اللائحة عرض البيانات الخاصة بالمكونات المسببة للحساسية في قوائم الطعام بشكل دائم وفي مكان واضح ومقروء وسهل الفهم، وأن تكون باللغة العربية مع إمكانية ترجمتها لأي لغة أخرى.

وتكمن أهمية الإفصاح عن مسببات الحساسية في المحافظة على صحة الفرد، إذ أن تناول الأغذية المسببة للحساسية حتى لو بكميات ضئيلة يمكن أن يسبب مضاعفات سلبية خطيرة لدى الذين يعانون من حساسية تجاه بعض أنواع الأكل.

وتنفّذ الهيئة حملات رقابية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها؛ حرصاً على صحة المستهلك وسلامته.

وتستقبل "الغذاء والدواء" البلاغات عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة والمتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,478
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,095
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,900
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,878

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة