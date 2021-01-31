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الدنمارك تفوز على السويد وتتوج بمونديال اليد

للمرة الثانية على التوالي

توج منتخب الدنمارك بكأس العالم لكرة اليد بعد تغلبه على نظيره السويدي بنتيجة 26 - 24، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم، على الصالة المغطاة بملعب القاهرة الدولي، في نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حاليًا.
وبهذا الفوز، حصد منتخب الدنمارك اللقب للمرة الثانية على التوالي ضد السويد الذي لم يستطع تحقيق اللقب الخامس والغائب منذ 22 عامًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الدنمارك تفوز على السويد وتتوج بمونديال اليد
سبق

توج منتخب الدنمارك بكأس العالم لكرة اليد بعد تغلبه على نظيره السويدي بنتيجة 26 - 24، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم، على الصالة المغطاة بملعب القاهرة الدولي، في نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حاليًا.
وبهذا الفوز، حصد منتخب الدنمارك اللقب للمرة الثانية على التوالي ضد السويد الذي لم يستطع تحقيق اللقب الخامس والغائب منذ 22 عامًا.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
10:42 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
12:02 AM

الدنمارك تفوز على السويد وتتوج بمونديال اليد

للمرة الثانية على التوالي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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توج منتخب الدنمارك بكأس العالم لكرة اليد بعد تغلبه على نظيره السويدي بنتيجة 26 - 24، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم، على الصالة المغطاة بملعب القاهرة الدولي، في نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حاليًا.
وبهذا الفوز، حصد منتخب الدنمارك اللقب للمرة الثانية على التوالي ضد السويد الذي لم يستطع تحقيق اللقب الخامس والغائب منذ 22 عامًا.

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