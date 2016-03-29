احتال على ضحاياه في 5 ملايين واختفى.. السعودية تسلّم الهند "شريا"

أوهمهم باستثمارها في البورصة ووعدهم بفوائد تصل إلى 7 % شهرياً

سلّم الانتربول السعودي، نظيره الهندي، متهماً من الجنسية الهندية في قضية احتيال وسرقة مبلغ يعادل 5 ملايين ريال سعودي في ولاية كيرالا.

وقال مسؤولون هنود، إن السعودية سلّمت الهند، السبت الماضي، المتهم سودر محمد شريا، الذي قام بالاحتيال على عددٍ من الأشخاص في الهند، بالحصول على أموال منهم لتشغيلها في البورصة وأسواق المال العالمية قبل أن يختفي بعد ذلك بشهرين.

ووفقاً لتقارير هندية، فإن المتهم وعد الضحايا بفوائد تصل الى 7 % شهرياً بعد استثمار أموالهم، مشيرة الى أنه سيمثل أمام المحكمة في كيرالا يوم 8 أبريل المقبل.