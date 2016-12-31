وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، لرئيسة الجمهورية السلوفاكية زوزانا كابوتوفا.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، المزيد من الرقي والازدهار.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيسة الجمهورية السلوفاكية زوزانا كابوتوفا؛ بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها.

الملك وولي العهد يهنئان رئيسة سلوفاكية بذكرى يوم إعلان الجمهورية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-31 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيسة الجمهورية السلوفاكية زوزانا كابوتوفا؛ بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها. وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، المزيد من الرقي والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، لرئيسة الجمهورية السلوفاكية زوزانا كابوتوفا. وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442 10:42 AM

الملك وولي العهد يهنئان رئيسة سلوفاكية بذكرى يوم إعلان الجمهورية أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بمزيد من الرقي والازدهار





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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيسة الجمهورية السلوفاكية زوزانا كابوتوفا؛ بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، المزيد من الرقي والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، لرئيسة الجمهورية السلوفاكية زوزانا كابوتوفا.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.