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الملك وولي العهد يهنئان رئيسة سلوفاكية بذكرى يوم إعلان الجمهورية

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بمزيد من الرقي والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيسة الجمهورية السلوفاكية زوزانا كابوتوفا؛ بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، المزيد من الرقي والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، لرئيسة الجمهورية السلوفاكية زوزانا كابوتوفا.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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الملك وولي العهد يهنئان رئيسة سلوفاكية بذكرى يوم إعلان الجمهورية
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيسة الجمهورية السلوفاكية زوزانا كابوتوفا؛ بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، المزيد من الرقي والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، لرئيسة الجمهورية السلوفاكية زوزانا كابوتوفا.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
10:42 AM

الملك وولي العهد يهنئان رئيسة سلوفاكية بذكرى يوم إعلان الجمهورية

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بمزيد من الرقي والازدهار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيسة الجمهورية السلوفاكية زوزانا كابوتوفا؛ بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، المزيد من الرقي والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، لرئيسة الجمهورية السلوفاكية زوزانا كابوتوفا.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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