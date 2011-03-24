النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بريطانيا ترحب بمبادرة السعودية إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل

"راب": يجب على الحوثيين أن يتخذوا خطوات مماثلة نحو السلام وإنهاء معاناة اليمنيين

رحبت بريطانيا اليوم بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل لحل سياسي شامل.

وقال وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب في تصريح له اليوم إن وقف إطلاق النار في اليمن والعمل على تخفيف القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية أمران ضروريان.

وشدد راب على أنه يجب على الحوثيين أن يتخذوا خطوات مماثلة نحو السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بريطانيا ترحب بمبادرة السعودية إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل
سبق

رحبت بريطانيا اليوم بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل لحل سياسي شامل.

وقال وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب في تصريح له اليوم إن وقف إطلاق النار في اليمن والعمل على تخفيف القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية أمران ضروريان.

وشدد راب على أنه يجب على الحوثيين أن يتخذوا خطوات مماثلة نحو السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
12:32 AM

بريطانيا ترحب بمبادرة السعودية إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل

"راب": يجب على الحوثيين أن يتخذوا خطوات مماثلة نحو السلام وإنهاء معاناة اليمنيين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
7
1,467

رحبت بريطانيا اليوم بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل لحل سياسي شامل.

وقال وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب في تصريح له اليوم إن وقف إطلاق النار في اليمن والعمل على تخفيف القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية أمران ضروريان.

وشدد راب على أنه يجب على الحوثيين أن يتخذوا خطوات مماثلة نحو السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,434
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,520
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,466
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,734

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة