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منسوبو الجهات الحكومية يتعرفون على "دليل سلامة الطرق" على مدار 5 أيام

قُدّمت عن بعد بحضور عدد من المختصين

قدم المركز الوطني لسلامة الطرق دورة تدريبية بعنوان "دليل سلامة الطرق HSM" عن بُعد على مدار خمسة أيام عمل بمعدل 15 ساعة تدريبية، استفاد منها عدد من المهندسين المختصين من عدة جهات حكومية.

وشملت الجهات المستفيدة: وزارة الداخلية، ووزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، والقوات الخاصة لأمن الطرق، والهيئة الملكية بالجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

وتناولت الدورة المحاور التعريفية لدليل سلامة الطرق من المبادئ الأساسية للسلامة المرورية ومساهمة العوامل البشرية لها، كما تم مناقشة عامل تعديل تكرار الحوادث، بالإضافة إلى دالة أداء السلامة، وكيفية فحص وتشخيص شبكة الطرق والإجراءات التصحيحية لتقليل الحوادث.

وفي ختام الدورة اجتاز المتدربون الاختبار النظري الخاص بهذه الدورة.

المركز الوطني لسلامة الطرق دليل سلامة الطرق HSM

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منسوبو الجهات الحكومية يتعرفون على "دليل سلامة الطرق" على مدار 5 أيام
سبق

قدم المركز الوطني لسلامة الطرق دورة تدريبية بعنوان "دليل سلامة الطرق HSM" عن بُعد على مدار خمسة أيام عمل بمعدل 15 ساعة تدريبية، استفاد منها عدد من المهندسين المختصين من عدة جهات حكومية.

وشملت الجهات المستفيدة: وزارة الداخلية، ووزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، والقوات الخاصة لأمن الطرق، والهيئة الملكية بالجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

وتناولت الدورة المحاور التعريفية لدليل سلامة الطرق من المبادئ الأساسية للسلامة المرورية ومساهمة العوامل البشرية لها، كما تم مناقشة عامل تعديل تكرار الحوادث، بالإضافة إلى دالة أداء السلامة، وكيفية فحص وتشخيص شبكة الطرق والإجراءات التصحيحية لتقليل الحوادث.

وفي ختام الدورة اجتاز المتدربون الاختبار النظري الخاص بهذه الدورة.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
06:57 PM

منسوبو الجهات الحكومية يتعرفون على "دليل سلامة الطرق" على مدار 5 أيام

قُدّمت عن بعد بحضور عدد من المختصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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قدم المركز الوطني لسلامة الطرق دورة تدريبية بعنوان "دليل سلامة الطرق HSM" عن بُعد على مدار خمسة أيام عمل بمعدل 15 ساعة تدريبية، استفاد منها عدد من المهندسين المختصين من عدة جهات حكومية.

وشملت الجهات المستفيدة: وزارة الداخلية، ووزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، والقوات الخاصة لأمن الطرق، والهيئة الملكية بالجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

وتناولت الدورة المحاور التعريفية لدليل سلامة الطرق من المبادئ الأساسية للسلامة المرورية ومساهمة العوامل البشرية لها، كما تم مناقشة عامل تعديل تكرار الحوادث، بالإضافة إلى دالة أداء السلامة، وكيفية فحص وتشخيص شبكة الطرق والإجراءات التصحيحية لتقليل الحوادث.

وفي ختام الدورة اجتاز المتدربون الاختبار النظري الخاص بهذه الدورة.

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