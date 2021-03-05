النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 384 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 309 خلال الـ24 ساعة الماضية

التعادل سيد الموقف في مواجهة العين وضيفه الفيصلي

خيم التعادل الإيجابي هدف لمثله على مواجهة العين وضيفه الفيصلي، وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بالباحة ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفع الفيصلي رصيده إلى 30 نقطة بالمركز السادس وأيضاً أضاف العين نقطة لرصيده الذي أصبح يملك 16 نقطة بالمركز الأخير.

تقدم أصحاب الضيافة أولًا عن طريق المحترف النيجيري أمادو موتاري عند الدقيقة 15 بعد مجهود فردي توغل من خلاله من الجانب الأيسر قبل أن يطلق قذيفة صاروخية استقرت في شباك مصطفى ملائكة، وتمكن البرازيلي جيليرمي أوجوستو من إدراك التعادل للفيصلي عند الدقيقة 38 بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني لم تتغير النتيجة حيث فشل الفريقان من إضافة أي هدف، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي ويتقاسم الفريقان نقاط اللقاء.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
التعادل سيد الموقف في مواجهة العين وضيفه الفيصلي
سبق

خيم التعادل الإيجابي هدف لمثله على مواجهة العين وضيفه الفيصلي، وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بالباحة ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفع الفيصلي رصيده إلى 30 نقطة بالمركز السادس وأيضاً أضاف العين نقطة لرصيده الذي أصبح يملك 16 نقطة بالمركز الأخير.

تقدم أصحاب الضيافة أولًا عن طريق المحترف النيجيري أمادو موتاري عند الدقيقة 15 بعد مجهود فردي توغل من خلاله من الجانب الأيسر قبل أن يطلق قذيفة صاروخية استقرت في شباك مصطفى ملائكة، وتمكن البرازيلي جيليرمي أوجوستو من إدراك التعادل للفيصلي عند الدقيقة 38 بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني لم تتغير النتيجة حيث فشل الفريقان من إضافة أي هدف، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي ويتقاسم الفريقان نقاط اللقاء.


05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
06:26 PM

التعادل سيد الموقف في مواجهة العين وضيفه الفيصلي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
232

خيم التعادل الإيجابي هدف لمثله على مواجهة العين وضيفه الفيصلي، وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بالباحة ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفع الفيصلي رصيده إلى 30 نقطة بالمركز السادس وأيضاً أضاف العين نقطة لرصيده الذي أصبح يملك 16 نقطة بالمركز الأخير.

تقدم أصحاب الضيافة أولًا عن طريق المحترف النيجيري أمادو موتاري عند الدقيقة 15 بعد مجهود فردي توغل من خلاله من الجانب الأيسر قبل أن يطلق قذيفة صاروخية استقرت في شباك مصطفى ملائكة، وتمكن البرازيلي جيليرمي أوجوستو من إدراك التعادل للفيصلي عند الدقيقة 38 بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني لم تتغير النتيجة حيث فشل الفريقان من إضافة أي هدف، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي ويتقاسم الفريقان نقاط اللقاء.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,695
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,929
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,562
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,033

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة