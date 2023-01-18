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"ترامب" في تحذير شديد اللهجة لـ "خامنئي": كن حذراً في انتقاء كلماتك

قال: الاقتصاد الإيراني يتقهقر وشعبهم يعاني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ إن على المرشد الإيراني علي خامنئي؛ أن يكون حذراً في انتقاء كلماته.

وفي تغريدةٍ له قال "ترامب":" هناك كلمات غير لطيفة صدرت عنه (خامنئي) ضدّ الولايات المتحدة وأوروبا".

وأضاف: "اقتصادهم يتقهقر وشعبهم يعاني.. عليه أن يكون حذراً في كلماته".

جاء كلام ترامب؛ رداً على تصريحات خامنئي؛ التي وصف فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ بـ "المهرج" الذي يتظاهر فقط بدعم الشعب الإيراني.

وأضاف خامنئي؛ خلال أول خطبة جمعة يؤم فيها المصلين منذ عام 2012، أن ترامب يريد "طعن" بلاده بـ "خنجر سام في الظهر".

ترامب خامنئي

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" في تحذير شديد اللهجة لـ "خامنئي": كن حذراً في انتقاء كلماتك
سبق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ إن على المرشد الإيراني علي خامنئي؛ أن يكون حذراً في انتقاء كلماته.

وفي تغريدةٍ له قال "ترامب":" هناك كلمات غير لطيفة صدرت عنه (خامنئي) ضدّ الولايات المتحدة وأوروبا".

وأضاف: "اقتصادهم يتقهقر وشعبهم يعاني.. عليه أن يكون حذراً في كلماته".

جاء كلام ترامب؛ رداً على تصريحات خامنئي؛ التي وصف فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ بـ "المهرج" الذي يتظاهر فقط بدعم الشعب الإيراني.

وأضاف خامنئي؛ خلال أول خطبة جمعة يؤم فيها المصلين منذ عام 2012، أن ترامب يريد "طعن" بلاده بـ "خنجر سام في الظهر".

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
10:23 AM

"ترامب" في تحذير شديد اللهجة لـ "خامنئي": كن حذراً في انتقاء كلماتك

قال: الاقتصاد الإيراني يتقهقر وشعبهم يعاني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,596

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ إن على المرشد الإيراني علي خامنئي؛ أن يكون حذراً في انتقاء كلماته.

وفي تغريدةٍ له قال "ترامب":" هناك كلمات غير لطيفة صدرت عنه (خامنئي) ضدّ الولايات المتحدة وأوروبا".

وأضاف: "اقتصادهم يتقهقر وشعبهم يعاني.. عليه أن يكون حذراً في كلماته".

جاء كلام ترامب؛ رداً على تصريحات خامنئي؛ التي وصف فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ بـ "المهرج" الذي يتظاهر فقط بدعم الشعب الإيراني.

وأضاف خامنئي؛ خلال أول خطبة جمعة يؤم فيها المصلين منذ عام 2012، أن ترامب يريد "طعن" بلاده بـ "خنجر سام في الظهر".

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