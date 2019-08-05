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القوات المسلحة تستعد لتسخر إمكاناتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام

ضمن الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن

سخرت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة كل الإمكانات الصحية والوقائية والطاقات البشرية لخدمة حجاج بيت الله الحرام ضمن الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتوجيهات من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان للمساهمة في تقديم الخدمة الصحية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام لتأمين كل المتطلبات لتيسير سبل أدائهم لهذه الفريضة، والعمل على تطوير الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام بشكل مستمر.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري أن الخدمات الطبية عمدت إلى الوجود المكثف سواء على مستوى الكوادر الطبية والصحية المؤهلة والتجهيزات الطبية بالمستشفيات الثابتة والميدانية والمراكز الصحية الموزعة في المشاعر ومراكز الإجهاد الحراري ومركز الغسيل الكلوي، وما تمثله جولة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل من دعم لأعمال البعثة، والتي استمع خلالها بإيجاز عما تقدمه الخدمات الطبية للقوات المسلحة، حيث اكتملت تجهيزاتها الموزعة بالمشاعر المقدسة وذلك بطاقة استيعابية تتجاوز ( 700 ) سرير.

بالإضافة إلى وجود طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة العامودية والنفاثة، والتي تعمل على مدار الساعة لنقل من تتطلب حالاتهم الصحية للمستشفيات المساندة في كلٍ من جدة والطائف لتقديم الرعاية الطبية التي تُسهم في اكتمال منظومة الخدمات الصحية لموسم حج عام ( 1440هـ).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القوات المسلحة تستعد لتسخر إمكاناتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام
سبق

سخرت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة كل الإمكانات الصحية والوقائية والطاقات البشرية لخدمة حجاج بيت الله الحرام ضمن الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتوجيهات من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان للمساهمة في تقديم الخدمة الصحية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام لتأمين كل المتطلبات لتيسير سبل أدائهم لهذه الفريضة، والعمل على تطوير الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام بشكل مستمر.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري أن الخدمات الطبية عمدت إلى الوجود المكثف سواء على مستوى الكوادر الطبية والصحية المؤهلة والتجهيزات الطبية بالمستشفيات الثابتة والميدانية والمراكز الصحية الموزعة في المشاعر ومراكز الإجهاد الحراري ومركز الغسيل الكلوي، وما تمثله جولة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل من دعم لأعمال البعثة، والتي استمع خلالها بإيجاز عما تقدمه الخدمات الطبية للقوات المسلحة، حيث اكتملت تجهيزاتها الموزعة بالمشاعر المقدسة وذلك بطاقة استيعابية تتجاوز ( 700 ) سرير.

بالإضافة إلى وجود طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة العامودية والنفاثة، والتي تعمل على مدار الساعة لنقل من تتطلب حالاتهم الصحية للمستشفيات المساندة في كلٍ من جدة والطائف لتقديم الرعاية الطبية التي تُسهم في اكتمال منظومة الخدمات الصحية لموسم حج عام ( 1440هـ).

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
09:27 PM

القوات المسلحة تستعد لتسخر إمكاناتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام

ضمن الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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سخرت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة كل الإمكانات الصحية والوقائية والطاقات البشرية لخدمة حجاج بيت الله الحرام ضمن الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتوجيهات من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان للمساهمة في تقديم الخدمة الصحية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام لتأمين كل المتطلبات لتيسير سبل أدائهم لهذه الفريضة، والعمل على تطوير الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام بشكل مستمر.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري أن الخدمات الطبية عمدت إلى الوجود المكثف سواء على مستوى الكوادر الطبية والصحية المؤهلة والتجهيزات الطبية بالمستشفيات الثابتة والميدانية والمراكز الصحية الموزعة في المشاعر ومراكز الإجهاد الحراري ومركز الغسيل الكلوي، وما تمثله جولة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل من دعم لأعمال البعثة، والتي استمع خلالها بإيجاز عما تقدمه الخدمات الطبية للقوات المسلحة، حيث اكتملت تجهيزاتها الموزعة بالمشاعر المقدسة وذلك بطاقة استيعابية تتجاوز ( 700 ) سرير.

بالإضافة إلى وجود طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة العامودية والنفاثة، والتي تعمل على مدار الساعة لنقل من تتطلب حالاتهم الصحية للمستشفيات المساندة في كلٍ من جدة والطائف لتقديم الرعاية الطبية التي تُسهم في اكتمال منظومة الخدمات الصحية لموسم حج عام ( 1440هـ).

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