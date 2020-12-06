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"حادث خطير" بين فرقاطتين مصرية وتركية في البحر المتوسط

خلال تدريبات مشتركة مع الإمارات وفرنسا واليونان وقبرص

أكدت وسائل إعلام يونانية، اليوم الأحد، وقوع "حادث خطير" بين فرقاطتين إحداهما مصرية والأخرى تركية، بعد أن حاولت الأخيرة دخول منطقة تدريبات تجريها البحرية المصرية بمشاركة اليونان وقبرص وفرنسا والإمارات.

وقالت مصادر في الحرس الوطني القبرصي: إن الحادث وقع خلال تدريبات "ميدوزا" المشتركة بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات في البحر المتوسط، حيث حاولت الفرقاطة التركية دخول منطقة التدريبات داخل المجال البحري المصري، ورفضت الانصياع لطلب مغادرة المنطقة، قبل أن تجبرها الفرقاطة المصرية على المغادرة، بحسب ما ذكر موقع "Greek City Times".

وأشار الموقع إلى أن الفرقاطة المصرية من نوع "أولفر هازرد بري"، تصدت للفرقاطة التركية التي تحمل اسم "كمال ريس"، بعد أن دخلت المجال البحري المصري، حيث اندفعت الفرقاطة المصرية نحو السفينة التركية في محاولة للتصادم، لكن القبطان التركي هرب على الفور.

حادث خطير فرقاطتين

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"حادث خطير" بين فرقاطتين مصرية وتركية في البحر المتوسط
سبق

أكدت وسائل إعلام يونانية، اليوم الأحد، وقوع "حادث خطير" بين فرقاطتين إحداهما مصرية والأخرى تركية، بعد أن حاولت الأخيرة دخول منطقة تدريبات تجريها البحرية المصرية بمشاركة اليونان وقبرص وفرنسا والإمارات.

وقالت مصادر في الحرس الوطني القبرصي: إن الحادث وقع خلال تدريبات "ميدوزا" المشتركة بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات في البحر المتوسط، حيث حاولت الفرقاطة التركية دخول منطقة التدريبات داخل المجال البحري المصري، ورفضت الانصياع لطلب مغادرة المنطقة، قبل أن تجبرها الفرقاطة المصرية على المغادرة، بحسب ما ذكر موقع "Greek City Times".

وأشار الموقع إلى أن الفرقاطة المصرية من نوع "أولفر هازرد بري"، تصدت للفرقاطة التركية التي تحمل اسم "كمال ريس"، بعد أن دخلت المجال البحري المصري، حيث اندفعت الفرقاطة المصرية نحو السفينة التركية في محاولة للتصادم، لكن القبطان التركي هرب على الفور.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
05:32 PM

"حادث خطير" بين فرقاطتين مصرية وتركية في البحر المتوسط

خلال تدريبات مشتركة مع الإمارات وفرنسا واليونان وقبرص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت وسائل إعلام يونانية، اليوم الأحد، وقوع "حادث خطير" بين فرقاطتين إحداهما مصرية والأخرى تركية، بعد أن حاولت الأخيرة دخول منطقة تدريبات تجريها البحرية المصرية بمشاركة اليونان وقبرص وفرنسا والإمارات.

وقالت مصادر في الحرس الوطني القبرصي: إن الحادث وقع خلال تدريبات "ميدوزا" المشتركة بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات في البحر المتوسط، حيث حاولت الفرقاطة التركية دخول منطقة التدريبات داخل المجال البحري المصري، ورفضت الانصياع لطلب مغادرة المنطقة، قبل أن تجبرها الفرقاطة المصرية على المغادرة، بحسب ما ذكر موقع "Greek City Times".

وأشار الموقع إلى أن الفرقاطة المصرية من نوع "أولفر هازرد بري"، تصدت للفرقاطة التركية التي تحمل اسم "كمال ريس"، بعد أن دخلت المجال البحري المصري، حيث اندفعت الفرقاطة المصرية نحو السفينة التركية في محاولة للتصادم، لكن القبطان التركي هرب على الفور.

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