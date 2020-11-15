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وزير الشؤون الإسلامية يشارك في ملتقى حوارات المملكة عن بُعد..غدًا

ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تحت عنوان "نتحاور لنتسامح"

يشارك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، غداً، في الجلسة الافتتاحة لملتقى حوارات المملكة عن بعد، والذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تحت عنوان: (نتحاور لنتسامح).

وسيتحدث المشاركون في الملتقى ــ من خلال أربع جلسات ــ حول دور مؤسسات المجتمع في تعزيز قيم التسامح، والإعلام الواقع والمأمول في تعزيز التسامح، ودور التعليم في تعزيز قيم التسامح، حيث تأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز ثقافة الحوار والعيش المشترك الذي تنشده البشرية، ونبذ العنصرية والتطرف والتأكيد على أهمية الحوار ونشر التسامح والتعايش السلمي، مما يسهم في نشر المحبة والخير للعالم أجمع.

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وزير الشؤون الإسلامية يشارك في ملتقى حوارات المملكة عن بُعد..غدًا
سبق

يشارك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، غداً، في الجلسة الافتتاحة لملتقى حوارات المملكة عن بعد، والذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تحت عنوان: (نتحاور لنتسامح).

وسيتحدث المشاركون في الملتقى ــ من خلال أربع جلسات ــ حول دور مؤسسات المجتمع في تعزيز قيم التسامح، والإعلام الواقع والمأمول في تعزيز التسامح، ودور التعليم في تعزيز قيم التسامح، حيث تأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز ثقافة الحوار والعيش المشترك الذي تنشده البشرية، ونبذ العنصرية والتطرف والتأكيد على أهمية الحوار ونشر التسامح والتعايش السلمي، مما يسهم في نشر المحبة والخير للعالم أجمع.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
03:11 PM

وزير الشؤون الإسلامية يشارك في ملتقى حوارات المملكة عن بُعد..غدًا

ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تحت عنوان "نتحاور لنتسامح"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يشارك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، غداً، في الجلسة الافتتاحة لملتقى حوارات المملكة عن بعد، والذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تحت عنوان: (نتحاور لنتسامح).

وسيتحدث المشاركون في الملتقى ــ من خلال أربع جلسات ــ حول دور مؤسسات المجتمع في تعزيز قيم التسامح، والإعلام الواقع والمأمول في تعزيز التسامح، ودور التعليم في تعزيز قيم التسامح، حيث تأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز ثقافة الحوار والعيش المشترك الذي تنشده البشرية، ونبذ العنصرية والتطرف والتأكيد على أهمية الحوار ونشر التسامح والتعايش السلمي، مما يسهم في نشر المحبة والخير للعالم أجمع.

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