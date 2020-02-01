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"صحة مكة المكرمة" تطلق النسخة الثالثة من مؤتمر الموارد البشرية

إضافة إلى ورش العمل المصاحبة التي تسبق جلسات النقاش

تقيم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، برعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الدورة الثالثة من مؤتمر مكة المكرمة للموارد البشرية، بعنوان (المستقبل الآن.. لوطن طموح.. فهل أنت مستعد) لمدة ثلاثة أيام 10_11 / 6 / 1441هـ، إضافة إلى ورش العمل المصاحبة التي تسبق جلسات النقاش في يوم 9 / 6 / 1411 هـ بفندق هوليدي إن العزيزية بمكة المكرمة.

وذكر المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن هذه النسخة من المؤتمر تعكس حرص وزارة الصحة على الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري من خلال مناقشة العديد من المواضيع خلال جلساته الأربع، وهي:

1- استراتيجيات تخطيط الموارد البشرية.

2- خدمات الموارد البشرية.

3- التدريب وتنمية الكفاءات.

4- التواصل الداخلي وتحسين بيئة العمل.

وبيّن أن المؤتمر يتخلله خمس ورش عمل، تركز على التخطيط الاستراتيجي، واستخدام أدوات KPIs ، والكوتشينج، وإدارة التغيير، و ROI قياس العائد من الاستثمار في التدريب.

ودعا الراغبين في المشاركة في المؤتمر للتسجيل من خلال الرابط الآتي:

http://mrhb.gov.sa/hr3

صحة مكة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صحة مكة المكرمة" تطلق النسخة الثالثة من مؤتمر الموارد البشرية
سبق

تقيم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، برعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الدورة الثالثة من مؤتمر مكة المكرمة للموارد البشرية، بعنوان (المستقبل الآن.. لوطن طموح.. فهل أنت مستعد) لمدة ثلاثة أيام 10_11 / 6 / 1441هـ، إضافة إلى ورش العمل المصاحبة التي تسبق جلسات النقاش في يوم 9 / 6 / 1411 هـ بفندق هوليدي إن العزيزية بمكة المكرمة.

وذكر المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن هذه النسخة من المؤتمر تعكس حرص وزارة الصحة على الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري من خلال مناقشة العديد من المواضيع خلال جلساته الأربع، وهي:

1- استراتيجيات تخطيط الموارد البشرية.

2- خدمات الموارد البشرية.

3- التدريب وتنمية الكفاءات.

4- التواصل الداخلي وتحسين بيئة العمل.

وبيّن أن المؤتمر يتخلله خمس ورش عمل، تركز على التخطيط الاستراتيجي، واستخدام أدوات KPIs ، والكوتشينج، وإدارة التغيير، و ROI قياس العائد من الاستثمار في التدريب.

ودعا الراغبين في المشاركة في المؤتمر للتسجيل من خلال الرابط الآتي:

http://mrhb.gov.sa/hr3

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
11:36 PM

"صحة مكة المكرمة" تطلق النسخة الثالثة من مؤتمر الموارد البشرية

إضافة إلى ورش العمل المصاحبة التي تسبق جلسات النقاش

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تقيم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، برعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الدورة الثالثة من مؤتمر مكة المكرمة للموارد البشرية، بعنوان (المستقبل الآن.. لوطن طموح.. فهل أنت مستعد) لمدة ثلاثة أيام 10_11 / 6 / 1441هـ، إضافة إلى ورش العمل المصاحبة التي تسبق جلسات النقاش في يوم 9 / 6 / 1411 هـ بفندق هوليدي إن العزيزية بمكة المكرمة.

وذكر المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن هذه النسخة من المؤتمر تعكس حرص وزارة الصحة على الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري من خلال مناقشة العديد من المواضيع خلال جلساته الأربع، وهي:

1- استراتيجيات تخطيط الموارد البشرية.

2- خدمات الموارد البشرية.

3- التدريب وتنمية الكفاءات.

4- التواصل الداخلي وتحسين بيئة العمل.

وبيّن أن المؤتمر يتخلله خمس ورش عمل، تركز على التخطيط الاستراتيجي، واستخدام أدوات KPIs ، والكوتشينج، وإدارة التغيير، و ROI قياس العائد من الاستثمار في التدريب.

ودعا الراغبين في المشاركة في المؤتمر للتسجيل من خلال الرابط الآتي:

http://mrhb.gov.sa/hr3

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