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خَلَفًا للبرازيلي "كاريلي".. الروماني "كوزمين" يدرب الاتحاد

كشف نادي الاتحاد عن هوية مدرب فريقه الكروي الأول، اليوم الأحد؛ حيث أعلنت الإدارة، التعاقد رسميًّا مع المدرب الروماني كوزمين كونترا، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وسيَخْلُف كونترا المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المُقال بعد نهائي البطولة العربية التي خسرها الاتحاد الأسبوع الماضي لمصلحة الرجاء المغربي.

وسبق لـ"كونترا" (45 عامًا) تدريب المنتخب الروماني، ودينامو بوخارست الروماني، وخيتافي الإسباني، والصيني جوانجو أر آند إف.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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خَلَفًا للبرازيلي "كاريلي".. الروماني "كوزمين" يدرب الاتحاد
سبق

كشف نادي الاتحاد عن هوية مدرب فريقه الكروي الأول، اليوم الأحد؛ حيث أعلنت الإدارة، التعاقد رسميًّا مع المدرب الروماني كوزمين كونترا، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وسيَخْلُف كونترا المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المُقال بعد نهائي البطولة العربية التي خسرها الاتحاد الأسبوع الماضي لمصلحة الرجاء المغربي.

وسبق لـ"كونترا" (45 عامًا) تدريب المنتخب الروماني، ودينامو بوخارست الروماني، وخيتافي الإسباني، والصيني جوانجو أر آند إف.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
02:18 PM

خَلَفًا للبرازيلي "كاريلي".. الروماني "كوزمين" يدرب الاتحاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كشف نادي الاتحاد عن هوية مدرب فريقه الكروي الأول، اليوم الأحد؛ حيث أعلنت الإدارة، التعاقد رسميًّا مع المدرب الروماني كوزمين كونترا، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وسيَخْلُف كونترا المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المُقال بعد نهائي البطولة العربية التي خسرها الاتحاد الأسبوع الماضي لمصلحة الرجاء المغربي.

وسبق لـ"كونترا" (45 عامًا) تدريب المنتخب الروماني، ودينامو بوخارست الروماني، وخيتافي الإسباني، والصيني جوانجو أر آند إف.

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