التأمينات: تمديد دعم السعوديين في منشآت "الخاص" المتضررة من كورونا لـ3 أشهر
تبدأ اعتبارًا من شهر نوفمبر 2020م وحتى شهر يناير من العام القادم
أعلنت التأمينات الاجتماعية، تمديد دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، التي لا تزال متأثرة بتداعيات فيروس كورونا.
وقالت "التأمينات": وفقًا للأمر الملكي الكريم بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص التي لا تزال متأثرة بتداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"؛ فقد صدرت الموافقة على تمديد الدعم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من شهر نوفمبر 2020م وحتى شهر يناير2021م.
وأضافت: تكون نسبة الدعم بحد أقصى 50% من العاملين السعوديين في المنشآت التي لا تزال متضررة من الجائحة.
وأشارت "التأمينات" إلى أن مجموع مدة الدعم الذي حَظِيَ بها العاملون السعوديون في منشآت القطاع الخاص التي لا تزال متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، بلغ تسعة أشهر.
التأمينات: تمديد دعم السعوديين في منشآت "الخاص" المتضررة من كورونا لـ3 أشهر
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-09-29
أعلنت التأمينات الاجتماعية، تمديد دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، التي لا تزال متأثرة بتداعيات فيروس كورونا.
وقالت "التأمينات": وفقًا للأمر الملكي الكريم بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص التي لا تزال متأثرة بتداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"؛ فقد صدرت الموافقة على تمديد الدعم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من شهر نوفمبر 2020م وحتى شهر يناير2021م.
وأضافت: تكون نسبة الدعم بحد أقصى 50% من العاملين السعوديين في المنشآت التي لا تزال متضررة من الجائحة.
وأشارت "التأمينات" إلى أن مجموع مدة الدعم الذي حَظِيَ بها العاملون السعوديون في منشآت القطاع الخاص التي لا تزال متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، بلغ تسعة أشهر.
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
01:36 PM
اخر تعديل
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
03:17 PM
التأمينات: تمديد دعم السعوديين في منشآت "الخاص" المتضررة من كورونا لـ3 أشهر
تبدأ اعتبارًا من شهر نوفمبر 2020م وحتى شهر يناير من العام القادم
أعلنت التأمينات الاجتماعية، تمديد دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، التي لا تزال متأثرة بتداعيات فيروس كورونا.
وقالت "التأمينات": وفقًا للأمر الملكي الكريم بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص التي لا تزال متأثرة بتداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"؛ فقد صدرت الموافقة على تمديد الدعم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من شهر نوفمبر 2020م وحتى شهر يناير2021م.
وأضافت: تكون نسبة الدعم بحد أقصى 50% من العاملين السعوديين في المنشآت التي لا تزال متضررة من الجائحة.
وأشارت "التأمينات" إلى أن مجموع مدة الدعم الذي حَظِيَ بها العاملون السعوديون في منشآت القطاع الخاص التي لا تزال متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، بلغ تسعة أشهر.