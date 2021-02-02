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"الزكاة" تطلق دليلاً تعريفيًا بمبادرة إلغاء الغرامات المالية

بعدما أعلنت الهيئة عن تمديد المهلة 6 أشهر إضافية

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل دليلاً تعريفياً بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، التي أعلنت الهيئة عن تمديدها ستة أشهر إضافية، تنتهي في الثلاثين من شهر يونيو المقبل.

وأوضحت "الهيئة" أن الدليل التعريفي يقدِّم إلى عملائها المستهدفين بالمبادرة توضيحات بشأن الغرامات والعقوبات المشمولة بالإلغاء والإعفاء، وشرط الإعفاء من الغرامات، والنسب والمدد الزمنية للإعفاء منها.

وكانت هيئة الزكاة والدخل قد أعلنت عن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات في الحادي والعشرين من شهر يناير الماضي، باعتبارها واحدة من مبادرات عدة أطلقتها الهيئة في سياق جهود حكومة المملكة العربية السعودية لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي عن القطاع الخاص بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد.

ودعت "الزكاة والدخل" عملاءها الراغبين في الاطلاع على الدليل التعريفي الخاص بالمبادرة؛ إلى زيارة موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، مؤكدة على أنه بإمكان الراغبين في الحصول على معلومات إضافية بشأن المبادرة وخدمات الهيئة الأخرى؛ التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة (info@gazt.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية على موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

الهيئة العامة للزكاة والدخل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة" تطلق دليلاً تعريفيًا بمبادرة إلغاء الغرامات المالية
سبق

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل دليلاً تعريفياً بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، التي أعلنت الهيئة عن تمديدها ستة أشهر إضافية، تنتهي في الثلاثين من شهر يونيو المقبل.

وأوضحت "الهيئة" أن الدليل التعريفي يقدِّم إلى عملائها المستهدفين بالمبادرة توضيحات بشأن الغرامات والعقوبات المشمولة بالإلغاء والإعفاء، وشرط الإعفاء من الغرامات، والنسب والمدد الزمنية للإعفاء منها.

وكانت هيئة الزكاة والدخل قد أعلنت عن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات في الحادي والعشرين من شهر يناير الماضي، باعتبارها واحدة من مبادرات عدة أطلقتها الهيئة في سياق جهود حكومة المملكة العربية السعودية لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي عن القطاع الخاص بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد.

ودعت "الزكاة والدخل" عملاءها الراغبين في الاطلاع على الدليل التعريفي الخاص بالمبادرة؛ إلى زيارة موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، مؤكدة على أنه بإمكان الراغبين في الحصول على معلومات إضافية بشأن المبادرة وخدمات الهيئة الأخرى؛ التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة (info@gazt.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية على موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
02:36 PM

"الزكاة" تطلق دليلاً تعريفيًا بمبادرة إلغاء الغرامات المالية

بعدما أعلنت الهيئة عن تمديد المهلة 6 أشهر إضافية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل دليلاً تعريفياً بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، التي أعلنت الهيئة عن تمديدها ستة أشهر إضافية، تنتهي في الثلاثين من شهر يونيو المقبل.

وأوضحت "الهيئة" أن الدليل التعريفي يقدِّم إلى عملائها المستهدفين بالمبادرة توضيحات بشأن الغرامات والعقوبات المشمولة بالإلغاء والإعفاء، وشرط الإعفاء من الغرامات، والنسب والمدد الزمنية للإعفاء منها.

وكانت هيئة الزكاة والدخل قد أعلنت عن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات في الحادي والعشرين من شهر يناير الماضي، باعتبارها واحدة من مبادرات عدة أطلقتها الهيئة في سياق جهود حكومة المملكة العربية السعودية لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي عن القطاع الخاص بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد.

ودعت "الزكاة والدخل" عملاءها الراغبين في الاطلاع على الدليل التعريفي الخاص بالمبادرة؛ إلى زيارة موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، مؤكدة على أنه بإمكان الراغبين في الحصول على معلومات إضافية بشأن المبادرة وخدمات الهيئة الأخرى؛ التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة (info@gazt.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية على موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

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