النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إطلاق نار يصرع عشرينياً ويصيب آخر في "الأفلاج"

الجهات الأمنية باشرت الحادث ولا تزال التحقيقات جارية

تسبب خلاف بين شباب في محافظة الأفلاج أمس في تبادل إطلاق نار ما أدى إلى مصرع أحدهم وإصابة آخر بإصابات خطيرة.

وحسب التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فقد تطور خلاف بين شباب من طعنات بآلة حادة إلى تبادل إطلاق أعيرة نارية تسببت في وفاة عشريني وإصابة آخر بإصابات خطيرة.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث، ولا تزال التحقيقات جارية.

إطلاق نار الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إطلاق نار يصرع عشرينياً ويصيب آخر في "الأفلاج"
سبق

تسبب خلاف بين شباب في محافظة الأفلاج أمس في تبادل إطلاق نار ما أدى إلى مصرع أحدهم وإصابة آخر بإصابات خطيرة.

وحسب التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فقد تطور خلاف بين شباب من طعنات بآلة حادة إلى تبادل إطلاق أعيرة نارية تسببت في وفاة عشريني وإصابة آخر بإصابات خطيرة.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث، ولا تزال التحقيقات جارية.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
12:35 AM

إطلاق نار يصرع عشرينياً ويصيب آخر في "الأفلاج"

الجهات الأمنية باشرت الحادث ولا تزال التحقيقات جارية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
3
4,319

تسبب خلاف بين شباب في محافظة الأفلاج أمس في تبادل إطلاق نار ما أدى إلى مصرع أحدهم وإصابة آخر بإصابات خطيرة.

وحسب التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فقد تطور خلاف بين شباب من طعنات بآلة حادة إلى تبادل إطلاق أعيرة نارية تسببت في وفاة عشريني وإصابة آخر بإصابات خطيرة.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث، ولا تزال التحقيقات جارية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,736
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,437
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,815
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,818

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة