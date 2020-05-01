إطلاق نار يصرع عشرينياً ويصيب آخر في "الأفلاج"

الجهات الأمنية باشرت الحادث ولا تزال التحقيقات جارية

تسبب خلاف بين شباب في محافظة الأفلاج أمس في تبادل إطلاق نار ما أدى إلى مصرع أحدهم وإصابة آخر بإصابات خطيرة.

وحسب التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فقد تطور خلاف بين شباب من طعنات بآلة حادة إلى تبادل إطلاق أعيرة نارية تسببت في وفاة عشريني وإصابة آخر بإصابات خطيرة.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث، ولا تزال التحقيقات جارية.