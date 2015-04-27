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"إغاثي" الملك يواصل توزيع السلال الغذائية في السودان وبنين والصومال

قدمت للأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية السودان.

وجرى أمس الأول توزيع 350 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في محلية الدمازين بولاية النيل الأزرق، استفاد منها 2.100 فرد.

يذكر أن المركز يستهدف توزيع أكثر من 13.000 سلة غذائية للأسر المحتاجة في السودان خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول توزيع السلال الغذائية الرمضانية للمحتاجين في جمهورية بنين.

وجرى توزيع 14 طنًا و500 كيلو غرام من السلال الغذائية الرمضانية في بلدية ساكيتي بمحافظة بلاتو، استفاد منها 1.740 فردًا.

كما وزع المركز اليوم 1.500 سلة غذائية رمضانية للمحتاجين بمحافظة غابيلي في صوماليلاند. وذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية في الصومال خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

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"إغاثي" الملك يواصل توزيع السلال الغذائية في السودان وبنين والصومال
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية السودان.

وجرى أمس الأول توزيع 350 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في محلية الدمازين بولاية النيل الأزرق، استفاد منها 2.100 فرد.

يذكر أن المركز يستهدف توزيع أكثر من 13.000 سلة غذائية للأسر المحتاجة في السودان خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول توزيع السلال الغذائية الرمضانية للمحتاجين في جمهورية بنين.

وجرى توزيع 14 طنًا و500 كيلو غرام من السلال الغذائية الرمضانية في بلدية ساكيتي بمحافظة بلاتو، استفاد منها 1.740 فردًا.

كما وزع المركز اليوم 1.500 سلة غذائية رمضانية للمحتاجين بمحافظة غابيلي في صوماليلاند. وذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية في الصومال خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
03:56 PM

"إغاثي" الملك يواصل توزيع السلال الغذائية في السودان وبنين والصومال

قدمت للأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية السودان.

وجرى أمس الأول توزيع 350 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في محلية الدمازين بولاية النيل الأزرق، استفاد منها 2.100 فرد.

يذكر أن المركز يستهدف توزيع أكثر من 13.000 سلة غذائية للأسر المحتاجة في السودان خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول توزيع السلال الغذائية الرمضانية للمحتاجين في جمهورية بنين.

وجرى توزيع 14 طنًا و500 كيلو غرام من السلال الغذائية الرمضانية في بلدية ساكيتي بمحافظة بلاتو، استفاد منها 1.740 فردًا.

كما وزع المركز اليوم 1.500 سلة غذائية رمضانية للمحتاجين بمحافظة غابيلي في صوماليلاند. وذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية في الصومال خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

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